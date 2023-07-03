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Начо — новый капитан «Реала»

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Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:18
Необычная ситуация, когда капитаном команды является резервный игрок.
qduq8k2nbpjn
qduq8k2nbpjn
вчера в 21:42
А пятым - Родриго Силва!
z85t8j74p29a
z85t8j74p29a
вчера в 21:41
Капитан капитан улыбнитесь)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:52
Не топовый игрок, но из той категории игроков, которые должны быть в любой команде. Преданность, самоотверженность порой ценятся больше, чем топовая игра. Хорошо, что остался в команде....

Ну а так что, если это считать очередным переходным годом, то ОК, но пока не видно желание Реала строить новую команду. Замены Бензема нет, да и замены Каземиро прям очень спорные. Да и фланги обороны ни какие то фантастические.
Норвежец уже в МанСити, если профукают и Мбаппе и будут главной звездой Винисиуса продвигать, то это несерьезно это тоже самое, если бы раньше продвигали Робиньо как главную звезду или МанСити например Стерлинга. Такие игроки не затащат.
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:08
пример большого трудяги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Надо было пять капитанов выбрать для ровного счёта...
Гость
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