Начо — новый капитан «Реала»

Пресс-служба «Реала» сообщает, что новым капитаном клуба в сезоне 2023/24 будет защитник Начо.
Вторым капитаном «сливочных» станет Лука Модрич, третьим — Даниэль Карвахаль, а четвёртым — Тони Кроос.
В сезоне 2022/23 капитаном «Реал» был Карим Бензема.
Ну а так что, если это считать очередным переходным годом, то ОК, но пока не видно желание Реала строить новую команду. Замены Бензема нет, да и замены Каземиро прям очень спорные. Да и фланги обороны ни какие то фантастические.
Норвежец уже в МанСити, если профукают и Мбаппе и будут главной звездой Винисиуса продвигать, то это несерьезно это тоже самое, если бы раньше продвигали Робиньо как главную звезду или МанСити например Стерлинга. Такие игроки не затащат.
Ну а так что, если это считать очередным переходным годом, то ОК, но пока не видно желание Реала строить новую команду. Замены Бензема нет, да и замены Каземиро прям очень спорные. Да и фланги обороны ни какие то фантастические.
Норвежец уже в МанСити, если профукают и Мбаппе и будут главной звездой Винисиуса продвигать, то это несерьезно это тоже самое, если бы раньше продвигали Робиньо как главную звезду или МанСити например Стерлинга. Такие игроки не затащат.