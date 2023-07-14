Переход Тикнизяна в европейский клуб этим летом маловероятен

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вчера, 10:44

Полузащитник «Локомотива» , скорее всего, не перейдёт в клуб из Европы текущим летом. Об этом рассказал журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, вчера агент футболиста сообщил, что его клиент сейчас сосредоточен на своей нынешней команде и подготовке к новому сезону.