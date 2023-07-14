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Переход Тикнизяна в европейский клуб этим летом маловероятен

вчера, 10:44

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян, скорее всего, не перейдёт в клуб из Европы текущим летом. Об этом рассказал журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, вчера агент футболиста сообщил, что его клиент сейчас сосредоточен на своей нынешней команде и подготовке к новому сезону.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:39
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 15:01
    Да не надо в Европу. Пусть у нас поиграет, поучится без красных карточек обходится).
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:44
    Вот в этом то и вопрос!!!
    Когда я пишу в теме про Спартак ты начинаешь мне про Локо, что-нибудь писать, а на аналогичный вопрос не отвечаешь.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 14:41, ред.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 13:34
      А что я не понял?
      Я как раз всё понимаю!
      Осталось дождаться когда Промес трансфер в Голландию оформит столь долгожданный.
      С нулями или ещё там с чем то, но это совсем уже другая история.
      makkie
      makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 13:11, ред.
      Нет, ты не понял.

      Я искренне рад, что Локо усилился такими футболистами как Тикнизян и Марадишвили. Да еще за смешные деньги - 5 млн за первого, 7 за второго, итого 12 млн евро. И сколько пользы оба уже Локо принесли, многим и не снилось.

      Разумеется, на этих топов уже нацелились МанСити, Барса, Реал и Бавария. Вопрос времени, когда Тикнизян и Марадишвили окажутся в этих командах. Я даже боюсь предположить, со сколькими нулями там будут суммы трансферов.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 12:18
      Европы только Промес "достоин", осталось только трансфер оформить в Голландию.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 11:12
      Как и следующим,и последующим.Если под Европой не подразумевается третьескоростная страна "Райского Сада".
      makkie
      makkie
      вчера в 11:04
      Какая ему Европа?
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 10:49
      Да и пусть играет в Локо, тем более если сам этого хочет.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 10:48
      В Европе нужно наговаривать на Россию...
      И рассказывать о своих симпатиях к геям
      Гость
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