Переход Тикнизяна в европейский клуб этим летом маловероятен

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян, скорее всего, не перейдёт в клуб из Европы текущим летом. Об этом рассказал журналист Грач Хачатрян.
По информации источника, вчера агент футболиста сообщил, что его клиент сейчас сосредоточен на своей нынешней команде и подготовке к новому сезону.
А знаешь, почему так происходит? Потому что 90% твоего внимания сосредоточено на новостях о Спартаке. А вот на ветках Локо ты редкий гость в комментариях. Это по меньшей мере странно!
А знаешь, почему так происходит? Потому что 90% твоего внимания сосредоточено на новостях о Спартаке. А вот на ветках Локо ты редкий гость в комментариях. Это по меньшей мере странно!
Когда я пишу в теме про Спартак ты начинаешь мне про Локо, что-нибудь писать, а на аналогичный вопрос не отвечаешь.
Когда я пишу в теме про Спартак ты начинаешь мне про Локо, что-нибудь писать, а на аналогичный вопрос не отвечаешь.
Или ты без новостей о Квинси спать-есть не можешь?
Или ты без новостей о Квинси спать-есть не можешь?
Я как раз всё понимаю!
Осталось дождаться когда Промес трансфер в Голландию оформит столь долгожданный.
С нулями или ещё там с чем то, но это совсем уже другая история.
Я как раз всё понимаю!
Осталось дождаться когда Промес трансфер в Голландию оформит столь долгожданный.
С нулями или ещё там с чем то, но это совсем уже другая история.
Я искренне рад, что Локо усилился такими футболистами как Тикнизян и Марадишвили. Да еще за смешные деньги - 5 млн за первого, 7 за второго, итого 12 млн евро. И сколько пользы оба уже Локо принесли, многим и не снилось.
Разумеется, на этих топов уже нацелились МанСити, Барса, Реал и Бавария. Вопрос времени, когда Тикнизян и Марадишвили окажутся в этих командах. Я даже боюсь предположить, со сколькими нулями там будут суммы трансферов.
Я искренне рад, что Локо усилился такими футболистами как Тикнизян и Марадишвили. Да еще за смешные деньги - 5 млн за первого, 7 за второго, итого 12 млн евро. И сколько пользы оба уже Локо принесли, многим и не снилось.
Разумеется, на этих топов уже нацелились МанСити, Барса, Реал и Бавария. Вопрос времени, когда Тикнизян и Марадишвили окажутся в этих командах. Я даже боюсь предположить, со сколькими нулями там будут суммы трансферов.
И рассказывать о своих симпатиях к геям
И рассказывать о своих симпатиях к геям