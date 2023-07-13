Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент экс-игрока «Лилля» высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

вчера, 18:31

Буба Траоре, агент экс-нападающего «Лилля» Жонатана Бамба, оценил слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Все будет зависеть от хода наших переговоров.

Бамба является свободным агентом. Ранее в ЦСКА подтвердили интерес к хавбеку Хорхе Карраскалю со стороны «Атлетико Паранаэнсе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо
Сегодня, 08:53
«Зениту» не стоит отпускать Малкома в Саудовскую Аравию. Бразильцу нужно в Лигу чемпионов
Вчера, 22:33Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
СлухиЗащитник молодёжной команды «Локомотива» перешёл в «Зенит»
Вчера, 21:57
Слухи«Зенит» обсуждает с клубом «Аль-Хиляль» возможный трансфер Малкома
Вчера, 17:32
Берковский перейдёт в «Химки»
Вчера, 16:36
Агент Амарти заявил, что игрок не перейдёт в «Спартак»
Вчера, 14:41
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Понятно. Но ЦСКА это не должно волновать. Раз он свободный агент. Медина ЦСКА тоже достался бесплатно, он переходил в наш клуб свободным агентом. А сейчас на нем заработали 7 млн.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 22:32
Уточню. Не клуб требует , а было написано, что его трансферная стоимость 20 млн евро.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:24
Так если Бамба является свободным агентом то с какого перепугу клуб требует за него 20 млн.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 21:19
Клуб, уже было объявлено на их сайте
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 21:11
Думаю, что невозможное останется невозможным...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:58
Бамба является свободным агентом.
А кто хочет за него 20 млн.?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:56
В минувшем сезоне Бамба отметился 6 голами и 7 результативными передачами в 34 матчах чемпионата Франции. Это так для статистики.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:55
По слухам они за него 20 млн хотят. Эта сумма для нас нереальна.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:52
Ангел неБесГрешенсегодня в 18:46
Коням надо бы усилить состав, потеряли двух игроков...
Медина уже один за двух идет? Газпром рулит?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 19:42
Замечательный ответ !
Будь здрав Пётр.
drug01
drug01
вчера в 19:35
Надо было вести эту компанию пораньше, уже скоро начало сезона!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин оценил трансферную политику ЦСКА, а также заявил, что считает защитника «армейцев» Милана Гайича сильнее Марио Фернандеса.
«Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — заявил Сёмин.

Юрий Сёмин: «Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
То что Марио не вернулся после года простоя без футбола, да ещё не смог заиграть в Бразильском клубе сидел на скамейке это о многом говорит. Кубок России и серебряные медали выиграли и без него. Медина был одним из многих игроков.
Главный тренер дал добро на его продажу, значит он его не устраивал. Пришел к нам бесплатно, продали за 7 лямов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:10
ЦСКА не потерял 2-х игроков ( серебро взяли без Фернандеса ). Ушёл в СпаМ 1 игрок, пришёл свободным агентом (бесплатно, получим от СпаМа около 7,5 млн. евро, навар! ). За эти деньги можно найти хорошего игрока, а может и двух.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:58
Свободный агент хочет хороший оклад
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:56
Деньги...
Всё упирается в их количество
shlomo
shlomo
вчера в 18:55
Все будет зависеть от того сколько предложат армейцы денег...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:46
Коням надо бы усилить состав, потеряли двух игроков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 