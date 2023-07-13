Агент экс-игрока «Лилля» высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Буба Траоре, агент экс-нападающего «Лилля» Жонатана Бамба, оценил слухи о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Все будет зависеть от хода наших переговоров.
Бамба является свободным агентом. Ранее в ЦСКА подтвердили интерес к хавбеку Хорхе Карраскалю со стороны «Атлетико Паранаэнсе».
А кто хочет за него 20 млн.?
А кто хочет за него 20 млн.?
Коням надо бы усилить состав, потеряли двух игроков...
Медина уже один за двух идет? Газпром рулит?
Коням надо бы усилить состав, потеряли двух игроков...
Медина уже один за двух идет? Газпром рулит?
Будь здрав Пётр.
Будь здрав Пётр.
«Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — заявил Сёмин.
Юрий Сёмин: «Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».
«Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — заявил Сёмин.
Юрий Сёмин: «Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак».
Главный тренер дал добро на его продажу, значит он его не устраивал. Пришел к нам бесплатно, продали за 7 лямов.
Главный тренер дал добро на его продажу, значит он его не устраивал. Пришел к нам бесплатно, продали за 7 лямов.
Всё упирается в их количество
Всё упирается в их количество