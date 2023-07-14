«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо

«Фламенго» претендует на подписание полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
По информации источника, бразильский клуб предложил петербуржцам 15 млн евро за игрока, но это не устроило «сине-бело-голубых». В «Зените» дали понять, что футболист не продаётся, на него рассчитывают в следующем сезоне.
Зенит "покупает" паспорта Малкому и Клаудиньо, а через несколько месяцев оба лыжы смазали из клуба.
Зенит "покупает" паспорта Малкому и Клаудиньо, а через несколько месяцев оба лыжы смазали из клуба.
как же высоко стали котироваться российские футболисты!
Меня аж гордость распирает, слеза накатила, работать не могу.
как же высоко стали котироваться российские футболисты!
Меня аж гордость распирает, слеза накатила, работать не могу.
Малкома и Клаудиньо продадут саудитам примерно за 30-50 евролямов
Малкома и Клаудиньо продадут саудитам примерно за 30-50 евролямов