Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо

вчера, 08:53

«Фламенго» претендует на подписание полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации источника, бразильский клуб предложил петербуржцам 15 млн евро за игрока, но это не устроило «сине-бело-голубых». В «Зените» дали понять, что футболист не продаётся, на него рассчитывают в следующем сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Молдавским форвардом, оформившим дубль в ворота Польши, интересуются в РПЛ
Сегодня, 16:34
Два клуба РПЛ интересуются хавбеком мексиканского «Леона»
Сегодня, 15:33
Слухи«Динамо» намерено в ближайшие дни приобрести полузащитника сборной Мексики
Сегодня, 14:53
Председатель правления «Зенита»: «Марио Фернандес худее меня в три раза»
Сегодня, 13:35
Слухи«Рубин» ведёт переговоры о подписании полузащитника сборной Армении
Сегодня, 11:59
Слухи«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Левски» Цунами
Сегодня, 10:57
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 12:03
Так Клаудиньо пойдет по стопам Вендела и тоже забьет на клуб с берегов Невы.
makkie
makkie
вчера в 11:05
Забавно получается.
Зенит "покупает" паспорта Малкому и Клаудиньо, а через несколько месяцев оба лыжы смазали из клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Пользуются моментом и хотят скупать хороших игроков за копейки!
Kolenok
Kolenok
вчера в 10:47
Клаудиньо забьет на футбол,за 10ть. будут рады отдать.
112910415
112910415
вчера в 10:34
друга продать - последнее дело !
Dima salev
Dima salev
вчера в 10:33
Клаудиньо нужен нам в чемпионат ради его причёски. Увидив его мы чувствуем себя в топ чемпионатах
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:23
И Спартаку накидать еще.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 10:09
Мало дали...х... хотя им деньги и не нужны просто хотят удержать клаудинью и думают с ним опять стать чемпионами
LOpp
LOpp
вчера в 10:00
15 млн и мало.
как же высоко стали котироваться российские футболисты!
Меня аж гордость распирает, слеза накатила, работать не могу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:58
Бомж не продается даже за 15 млн евро🤯.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 09:43
Россия сейчас без паспорта
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 09:42
Не хотите 15 ? Уйдет даром 🤣🤣🤣
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Клаудиньо не продаётся, он нам самими нужен.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:37
Зенит покупает оптом бразильцев и потом дорого, поштучно их продаёт. Предложение Фламенго мимо кассы
Малкома и Клаудиньо продадут саудитам примерно за 30-50 евролямов
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:23
фигня всё это происки инсайдеров перед матчем в Казани смысл бразильцам вертать его обратно да ещё за такие бабки у них их просто нет если и было предложение то наверняка меньше и растянут платёж на несколько лет а на кой это нам? они хитрые заключают с нами сотрудничество и начинают пользоваться этим так сказать доить русских это везде сплошь и рядом во всех сферах деятельности
ОПС
ОПС
вчера в 09:22
Как говорится, еще не вечер и все решится.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:04
Кошка говорит "Мяу-мяу",а "Зенит"-"Мало,мало".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 