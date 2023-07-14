«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо

1689314013

вчера, 08:53

«Фламенго» претендует на подписание полузащитника «Зенита» .

По информации источника, бразильский клуб предложил петербуржцам 15 млн евро за игрока, но это не устроило «сине-бело-голубых». В «Зените» дали понять, что футболист не продаётся, на него рассчитывают в следующем сезоне.