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Защитник молодёжной команды «Локомотива» перешёл в «Зенит»

13 июля 2023, 21:57

Экс-защитник молодёжной команды «Локомотива» Артемий Косогоров на правах свободного агента присоединился к «Зениту».

Футболист будет выступать за резервный состав «сине-бело-голубых». Ранее игрок тренировался с основной командой москвичей, но закрепиться там не смог.

В молодёжной команде «железнодорожников» большая конкуренция на позиции Косогорова. Из коллектива ушел тренер Михаил Мишаткин, при котором у Артемия наблюдался прогресс. Руководство «Локомотива» пошло навстречу футболисту и договорилось с ним о расторжении договора.

Вероятно, «Зенит» отдаст защитника в аренду клубу РПЛ или Первой лиги.

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Варвар7
Варвар7
13 июля в 22:28
В резерве Зенита не меньшая конкуренция, так что аренда.
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