«Зениту» не стоит отпускать Малкома в Саудовскую Аравию. Бразильцу нужно в Лигу чемпионов

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вчера, 22:33

Фокус с Халком и Витселем не сделал игроков счастливее.

Вингер не сможет уйти бесплатно

Хотя генеральный спонсор «Зенита» и всего российского футбола – речь о телевизионных контрактах, в прошлом году получил на 72 % меньше чистой прибыли, чем в 2021-м, у него по-прежнему достаточно денег, чтобы тратить на футбол в привычных объемах. Прошлогодний летний контракт с Малкомом заключили до 2027 года. И теперь бразилец о нем пожалел. Чиновники ФИФА приняли решение запретить легионерам из РПЛ уходить бесплатно, если продлили контракт после 7 марта прошлого года.

Малком на крючке, особенно если прописали в соглашении отступные. Агент Гурцкая говорит о 60 миллионах евро. Такую сумму европейские клубы летом не предложат, поскольку у вингера были травмы, а еще не заиграл в «Барселоне», что само по себе не грех, учитывая неудачи Гризманна и компании, но повлияло на его оценки скаутами ведущих клубов. «Аль-Хиляль», где появились Кулибали, Рубен Невеш и Милинкович-Савич, предлагает за лучшего снайпера «Зенита» 50 миллионов евро.

У саудовцев есть шансы, ведь тренер этой команды – Жорже Жезуш, может провести личную беседу с Малкомом на родном ему португальском языке. Покупатели начали торги с 50 миллионов евро, показав серьезность. И одновременно не ставили сразу планку выкупа без одобрения «Зенита». Это огромные деньги, намного выше рыночной стоимости футболиста в районе 30 миллионов евро. Пусть петербуржцы застрахованы от демарша и бегства вингера, им тоже нужно думать о размере прибыли.

Молодым не стоит предавать футбол

И продавать не следует. «Аль-Хиляль», в отличие от конкурентов, пытается поставить на молодых новичков. Невеша привез жадный агент, а Милинковича-Савича убедили огромной зарплатой, 25 миллионов евро в год. Если Малкому выдадут похожее количество денег, то вряд ли откажется. И от этого грустно. Правду говорят, что к Роналду в гости футболисты едут только за деньгами на пенсию. Впрочем, в РПЛ 26-летней Малком тоже играл ради зарплаты и легкого доступа к дофамину, частые победы и трофеи ему гарантировал статус «Зенита».

Но если полностью понимаем ветеранов, то отказ молодых игроков от конкурентной борьбы огорчает. Даже решение Малкома остаться в Санкт-Петербурге еще на год будет ошибкой. Также промахом станет отказ от «Ньюкасла», ПСЖ и любого другого клуба из Лиги чемпионов в пользу «Аль-Хиляля». Если бы речь шла о Промесе, то переезд на Ближний Восток воспринимался совсем иначе. Все-таки есть в новой забаве шейха что-то из классической литературы. Не дьявол, который купил у Фауста душу, но нефтяные миллиарды ставят перед футболистами моральную дилемму.

Если Малком позвонит сегодня Жуниньо и тот подтвердит, что Анчелотти будет рассматривать игроков из Саудовской Аравии как кандидатов в сборную, где вингер хочет играть, откуда откопать аргументы в пользу АПЛ или Лиги 1? Представьте, что вашу зарплату не удваивают, а делают больше в четыре раза. Непросто было бы отказаться. Тем более, переход в серьезный клуб, вроде ПСЖ , это автоматически конкуренция и серьезный риск, невзирая на гимн Лиги чемпионов приятными парижскими вечерами.

«Зениту» пора проявить инициативу

Петербуржцам лучше вооружиться интересом из Саудовской Аравии и заставить катарцев из ПСЖ заплатить 40 миллионов евро за контракт Малкома. Финансовые потери не будут большими, а футбольную душу получится спасти. Также «Зенит» покажет другим ценным игрокам, что они не разменные монеты, что в клубе понимают – фокус имени Халка и Витселя не был грамотным решением, хотя в том случае старшие китайские братья помогли избежать проблем с УЕФА .

Семаку нельзя быть беззубым и отпускать самого сильного футболиста команды в Саудовскую Аравию в 26 лет. Надо проявить достоинство, тем более, есть одна уловка. Зачем Малкому к шейхам на Ближний Восток, если может пригодиться принцу в «Ньюкасле»? Слишком молодой и ценный игрок в шикарной форме, чтобы превращать его в пенсионера. Бензема ровно на десять лет старше, чем Малком. Это огромная разница. Впереди у вингера «Зенита» золотые годы, когда физически, морально и тактически будет на пике формы.

Тратить драгоценное время на РПЛ без еврокубков глупо. Еще глупее брать деньги у «Аль-Хиляля», если высокую зарплату Малкому выдадут во многих клубах элитных лиг. Атлету важно сохранять мотивацию, бразилец это знает на собственном примере – не всегда в Санкт-Петербурге был дисциплинированным мастером. Уедет в Саудовскую Аравию? Может забыть о реальной борьбе за основу сборной Бразилии, ведь уровень футбола в залитой денежными потоками лиге очень невысокий. При этом зовут его в третью команду прошлого сезона. Клуб, который отстал от «Аль-Насра» Роналду на восемь очков.

Деньги будут, а о трофеях, наверное, может забыть, ведь конкуренция выросла с появлением звезд. Непростая ситуация для «Зенита», ведь нигде не заплатят больше, чем саудовцы. Непростая ситуация для футболиста, особенно если повторят условия Милинковича-Савича. Тяжело отказаться от 75 миллионов евро, которые можно заработать всего за три сезона. Тем более, в РПЛ Малком пробыл четыре сезона, нахождение на футбольной периферии его больше не пугает.