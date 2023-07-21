«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Хёйлунду

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сегодня, 09:43

«Манчестер Юнайтед» готовится сделать предложение о покупке нападающего «Аталанты» и сборной Дании . Сумма трансфера составит 60 миллионов евро плюс бонусы.

Клуб из Бергамо готов пойти на сделку. Отмечается, что средства, вырученные от продажи 20-летнего форварда, пойдут на покупку новых игроков.

В минувшем сезоне Хёйлунд провёл 42 матча, забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач. Также на счету датчанина 6 голов в 6 матчах за сборную. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.