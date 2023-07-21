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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Хёйлунду

сегодня, 09:43

«Манчестер Юнайтед» готовится сделать предложение о покупке нападающего «Аталанты» и сборной Дании Расмуса Хёйлунда. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро плюс бонусы.

Клуб из Бергамо готов пойти на сделку. Отмечается, что средства, вырученные от продажи 20-летнего форварда, пойдут на покупку новых игроков.

В минувшем сезоне Хёйлунд провёл 42 матча, забил 16 мячей и отдал 7 голевых передач. Также на счету датчанина 6 голов в 6 матчах за сборную. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:50
А вот это считаю отличное приобретение для МЮ. Хэйлунд может стать недастоющей деталью в новом механизме Манчестера. Молодой, мощный, но при всех своих габаритах, очень взрывной! По манере действительно напоминает Холланда и если не перестанет работать над собой, после получения "жирного" контракта, то скоро станет настоящим топчиком!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:37, ред.
Со звёздами Тен Хаг не умеет работать, а с середняками-трудоголиками это его конёк. Поэтому ... может чё путного и выйдет из этого трансфера.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:05
Скорее Манчестер Юнайтед ищет деньги, а предложение уже готово.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:02
Изначальные показатели приличные, а с учётом юности - замечательные.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46
Сомнительный трансфер, хотя может и получится что-то у этого Хэйлуна
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