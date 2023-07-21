У Иньесты есть договорённость с «Интер Майами» о переходе

Полузащитник Андрес Иньеста может продолжить карьеру в МЛС.
По информации Marca со ссылкой на Offsider, у футболиста существует принципиальная договорённость с «Интер Майами» о переходе, что будет подтверждено в ближайшие дни.
Испанец в начале июля покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года.
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
спам.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
спам.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Теперь я уверен Андрес будет в Майами!
Теперь я уверен Андрес будет в Майами!