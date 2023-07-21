У Иньесты есть договорённость с «Интер Майами» о переходе

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сегодня, 08:45

Полузащитник может продолжить карьеру в МЛС .

По информации Marca со ссылкой на Offsider, у футболиста существует принципиальная договорённость с «Интер Майами» о переходе, что будет подтверждено в ближайшие дни.

Испанец в начале июля покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года.