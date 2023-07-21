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У Иньесты есть договорённость с «Интер Майами» о переходе

сегодня, 08:45

Полузащитник Андрес Иньеста может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Marca со ссылкой на Offsider, у футболиста существует принципиальная договорённость с «Интер Майами» о переходе, что будет подтверждено в ближайшие дни.

Испанец в начале июля покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:19
Из Японии в Америку, давно пора !
112910415
112910415
сегодня в 09:09
хм ... иногда в одну реку дважды можно !
Олег Скрипин
Олег Скрипин
сегодня в 09:04
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
спам.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 09:00
Я же недавно писал, что не удивлюсь если Иньеста окажется в Интер Майами.
Теперь я уверен Андрес будет в Майами!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:58
Похоже в Майами задумали сделать американскую Барселону.
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