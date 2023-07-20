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«Боруссия» Дортмунд намерена приобрести хавбека «Баварии»

сегодня, 18:49

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер имеет шансы перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Стоимость возможного трансфера может составить 15-20 миллионов евро. На данный момент футболист не определился со своим будущим. Если он выберет «шмелей», то спортивный директор клуба Себастьян Кель начнет активно работать над этим переходом. В лучшем случае австриец пополнит состав «Боруссии» до понедельника, именно тогда команда отправится в турне по США.

Хавбек также интересен клубу из Италии.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:03
Боруссия ослабляет конкурента)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:25
Забитцер хороший игрок. Неужто Бавария так просто с ним расстанется? Для Боруссии это будет классным укреплением.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 20:22
игрок под Дортмунд так то
зря сразу не ушел туда
Федя Голицын
Федя Голицын
сегодня в 20:21
Ничего хорошего нет в этом игроке . Дортмунд вы ,что ослепли ? Кого брать собираетесь ?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:16
Можно и отдать,деньги пригодятся.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:18
И что? Хуммельс два раза переходил в Боруссию из Баварии.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:12
К своим соперникам . Пусть переходит.
Гость
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