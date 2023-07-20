«Боруссия» Дортмунд намерена приобрести хавбека «Баварии»

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сегодня, 18:49

Полузащитник «Баварии» имеет шансы перейти в «Боруссию» Дортмунд.

Стоимость возможного трансфера может составить 15-20 миллионов евро. На данный момент футболист не определился со своим будущим. Если он выберет «шмелей», то спортивный директор клуба начнет активно работать над этим переходом. В лучшем случае австриец пополнит состав «Боруссии» до понедельника, именно тогда команда отправится в турне по США .

Хавбек также интересен клубу из Италии.