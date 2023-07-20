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Мане готов перейти в «Аль-Наср»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:19, ред.
Всегда говорил что он птица невысокого полёта.
Становилось смешно, как тут недавно некоторые его выше Салаха ставили...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:50
Чеферин и не догадывался, что "СуперЛига" вылезет из другого места... А-ха-ха-ха..
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Все футбольные нынче дороги ведут только туда!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:05
Да остановитесь уже,скоро все туда переедут!
Гость
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