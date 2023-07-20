Мане готов перейти в «Аль-Наср»

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вчера, 23:34

Нападающий согласился перейти в «Аль-Наср».

По слухам, мюнхенцы хотят получить за игрока 32 миллиона евро, а также бонусы.

Ранее стало известно, что хавбек «Баварии» имеет шансы перейти в «Боруссию» Дортмунд.