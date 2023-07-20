Мане готов перейти в «Аль-Наср»

Нападающий Садио Мане согласился перейти в «Аль-Наср».
По слухам, мюнхенцы хотят получить за игрока 32 миллиона евро, а также бонусы.
Ранее стало известно, что хавбек «Баварии» имеет шансы перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Нападающий Садио Мане согласился перейти в «Аль-Наср».
По слухам, мюнхенцы хотят получить за игрока 32 миллиона евро, а также бонусы.
Ранее стало известно, что хавбек «Баварии» имеет шансы перейти в «Боруссию» Дортмунд.
Становилось смешно, как тут недавно некоторые его выше Салаха ставили...
Становилось смешно, как тут недавно некоторые его выше Салаха ставили...