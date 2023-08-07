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«Аль-Ахли» ведёт переговоры с защитником «Атлетико»

вчера, 13:19

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо ведёт переговоры с саудовским клубом «Аль-Ахли». На данный момент камнем преткновения является зарплата футболиста. Отмечается, что игрок не соглашается на предложенную зарплату.

Контракт Эрмосо с «Атлетико» заканчивается летом 2024 года.

Испанец перебрался в стан «матрасников» из «Эспаньола» летом 2019 года. Провёл 129 игр, забил 8 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 27 карточек (25 жёлтых и 2 красных). В прошедшем сезоне Эрмосо сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 20 миллионов евро.

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:29
От арабов ещё будут сюрпризы
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