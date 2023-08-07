Бывший защитник «Барселоны» заменит Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:20

Защитник «Ниццы» входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба изучили условия сделки.

Если защитник покинет Манчестер, то клуб начнёт переговоры по Тодибо.

Француз перешёл в «Ниццу» из «Барселоны» зимой 2021 года. Провёл 103 игры, забил 2 мяча и получил 18 жёлтых карточек и 2 красные карточки. В прошедшем сезоне центральный защитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, получил 5 жёлтых карточек и 2 красных. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 30 миллионов евро. Его контракт с «Ниццей» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Тодибо интересуется «Ювентус».