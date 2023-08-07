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Бывший защитник «Барселоны» заменит Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:20

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба изучили условия сделки.

Если защитник Харри Магуайр покинет Манчестер, то клуб начнёт переговоры по Тодибо.

Француз перешёл в «Ниццу» из «Барселоны» зимой 2021 года. Провёл 103 игры, забил 2 мяча и получил 18 жёлтых карточек и 2 красные карточки. В прошедшем сезоне центральный защитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, получил 5 жёлтых карточек и 2 красных. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 30 миллионов евро. Его контракт с «Ниццей» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Тодибо интересуется «Ювентус».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:52
Да, 10Хаг ещё сумлевается, все-таки типа игрок сборной, может ещё сгодится? Хотя в игре с басками снова привёз…
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:49
Этот перец из жестких, красные с жёлтыми как целая карточная колода. Следует крепко подумать прежде чем его подписывать. Онана не Бог и с точки не все отобьёт!
822er9ga48cw
822er9ga48cw
вчера в 10:23
В принципе с успехом заменить Макгуайра на поле может заменить даже неисправный холодильник Бирюса
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:23
Здорово, если уйдёт то конечно же что-то надо делать и кого-то подписывать. Если !)))
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