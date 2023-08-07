«Бенфика» близка к подписанию вратаря «Шахтёра»

«Бенфика» может подписать вратаря «Шахтёра» Анатолия Трубина.
По информации источника, лиссабонцы сделали официальное предложение о трансфере игрока за 10 млн евро плюс 1 млн бонусов. Украинский клуб получит 40% от последующей продажи голкипера.
Сделка близка к завершению.
И с этим вратарем они остаются?!
Не верю я в переход Трубина.
И с этим вратарем они остаются?!
Не верю я в переход Трубина.
Они, или не видели его игру, или деньги девать некуда...
Они, или не видели его игру, или деньги девать некуда...