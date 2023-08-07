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«Бенфика» близка к подписанию вратаря «Шахтёра»

вчера, 09:07

«Бенфика» может подписать вратаря «Шахтёра» Анатолия Трубина.

По информации источника, лиссабонцы сделали официальное предложение о трансфере игрока за 10 млн евро плюс 1 млн бонусов. Украинский клуб получит 40% от последующей продажи голкипера.

Сделка близка к завершению.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 12:45
Хорошее предложение. Шахтеру нужно соглашаться. Бенфика умеет находить и раскрывать талантливых игроков. Значит видят в нем потенциал. Просто так она деньги на ветер выбрасывать не будет. Через пару лет перепродаст Трубина в топ клуб втридорога и Шахтер на этом тоже заработает.
shlomo
shlomo
вчера в 09:39
Непонятно зачем он орлам нужен.... ладно пусть подписывают ели уж так нужен такой.
Capral
Capral
вчера в 09:25, ред.
Если, даже, сделка состоится, то с кем же останется Шахтер?! Пятов закончил с футболом. Трубин уходит. Третий вратарь - вообще ни о чем!!! Смотрел недавно игру Шахты в ЧУ, и просто офигел от гола в ворота горняков!!!
И с этим вратарем они остаются?!

Не верю я в переход Трубина.
Capral
Capral
вчера в 09:20
10млн.???????
Они, или не видели его игру, или деньги девать некуда...
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