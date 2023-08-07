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Феликс решил продолжить карьеру в «Барселоне»

вчера, 10:00

Атакующий полузащитник «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс хочет перейти в «Барселону». Игрок поручил своему агенту Жорже Мендешу отвергать все запросы от других клубов в ожидании предложения «сине-гранатовых». Сообщается, что «Барселона» возьмёт Феликса в аренду и будет полностью выплачивать зарплату.

Ранее португалец отказался переходить в аренду на сезон в саудовский «Аль-Хиляль».

Ускорить переход Феликса могут хорошие отношения президента каталонского клуба Жоана Лапорты и Жорже Мендеша. Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави изначально не рассматривал кандидатуру 23-летнего португальца, но Лапорта сумел его переубедить, так как команду покинет фланговый полузащитник Усман Дембеле.

В прошедшем сезоне, выступая за «Атлетико» и «Челси» на правах аренды, Феликс провёл 40 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:50
Феликс...
Часом предки не из России?)
Прадед не с острой бородкой был.... Любил цвет хаки...))
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 11:56
Слишком низкая результативность , статистика для нападающего очень низкая, ни асистов , ни голов, хотя игрок талантливый и все умеет
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:50
Ну стилестически под Барселону подходит, но как оно окажется на деле неизвестно
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:28
а зачем он Барселоне?
это разве усиление?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:09
«Игрок поручил своему агенту Жорже Мендешу отвергать все запросы от других клубов в ожидании предложения «сине-гранатовых».

Как будто за ним стоит очередь из ТОП клубов…
Ещё зачем то зимой контракт продлил с Атлетико.
ДСА
ДСА
вчера в 11:00
Нормальные игроки смотрят в сторону Саудовской Аравии.
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:50
Барселона превратилась в футбольную пирамиду, которая выкидывает деньги на ветер и ежегодно берет сомнительных игроков. Они прекрасно подойдут друг другу
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:42
Всё "атлеты" в Барсе не играют.. Почему-то... Но он парень талантливый и молодой... Пусть попробует..
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:16
Ему некуда идти загубленный талант
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
Из Атлетико в Барсу уже протоптана дорога, но почему-то мало у кого получалось заиграть там
Гость
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