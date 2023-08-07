Феликс решил продолжить карьеру в «Барселоне»

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вчера, 10:00

Атакующий полузащитник «Атлетико» и сборной Португалии хочет перейти в «Барселону». Игрок поручил своему агенту отвергать все запросы от других клубов в ожидании предложения «сине-гранатовых». Сообщается, что «Барселона» возьмёт Феликса в аренду и будет полностью выплачивать зарплату.

Ранее португалец отказался переходить в аренду на сезон в саудовский «Аль-Хиляль».

Ускорить переход Феликса могут хорошие отношения президента каталонского клуба Жоана Лапорты и Жорже Мендеша. Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави изначально не рассматривал кандидатуру 23-летнего португальца, но Лапорта сумел его переубедить, так как команду покинет фланговый полузащитник Усман Дембеле.

В прошедшем сезоне, выступая за «Атлетико» и «Челси» на правах аренды, Феликс провёл 40 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.