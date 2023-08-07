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Салах останется в «Ливерпуле»

вчера, 12:04

Футбольный агент Рами Аббас Исса, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ливерпуля» и капитана сборной Египта Мохамеда Салаха, заявил, что его клиент не покинет клуб в ближайшее время.

Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом. Мохамед остаётся преданным «Ливерпулю».

Салах перешёл в английский клуб из «Ромы» летом 2017 года. На его счету 305 матчей за команду, в которых он забил 186 мячей и отдал 79 голевых передач. В прошедшем сезоне 31-летний египтянин провёл 51 игру во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» хочет приобрести лидера «красных».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:39
Время покажет, из Ромы бразильца увели, сколько.. 24 года?)
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:16
С его способностями и возрастом рано ему. А те молодые ничего особенного не выделившиеся и не способные или же надеющиеся, могут и поиграть у саудитов
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 14:58
Если Вы имели ввиду Саудовскую Аравию, то вот намедни из Ромы сборник Бразилии туда депортировался..., молодой...)
112910415
112910415
вчера в 14:16
ну красавец же !
Capral
Capral
вчера в 13:11
Главный спасатель Клоппа. Естественно, ктож его отпустит, кто будет задницу Юркину прикрывать?!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:00
Вообще то я был бы рад если бы он ушел, но заменить ни кем
FenixSL
FenixSL ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 12:24
не путай с РПЛ
саудиты потянут и запросы молодых)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:17
Рано ему туда, всего то 31 лет
Вещий
Вещий
вчера в 12:09
Наверное все правильно делает Салах. Зачем куда то идти, когда все хорошо у него и в Ливере.
Гость
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