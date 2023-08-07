Салах останется в «Ливерпуле»

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вчера, 12:04

Футбольный агент Рами Аббас Исса, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ливерпуля» и капитана сборной Египта , заявил, что его клиент не покинет клуб в ближайшее время.

Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом. Мохамед остаётся преданным «Ливерпулю».

Салах перешёл в английский клуб из «Ромы» летом 2017 года. На его счету 305 матчей за команду, в которых он забил 186 мячей и отдал 79 голевых передач. В прошедшем сезоне 31-летний египтянин провёл 51 игру во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» хочет приобрести лидера «красных».