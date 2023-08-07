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«Аль-Ахли» согласовал трансфер защитника сборной Бразилии

вчера, 13:53

Защитник «Ромы» и сборной Бразилии Роджер Ибаньес станет игроком саудовского «Аль-Ахли». Сумма трансфера составит 28,5 миллионов евро плюс гарантированные бонусы (вместе с которыми сумма составит более 30 миллионов). Игрок подпишет трёхлетнее соглашение. Медицинский осмотр назначен на сегодня.

Ибаньес перешёл в «Рому» из «Аталанты» зимой 2020 года. На его счету 149 матчей за римский клуб, 9 голов, 2 ассиста и 38 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 48 игр, забил 3 мяча и получил 15 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:03, ред.
Все любители Серии А сразу вспомнили главного виновника проигранных дерби против Лацио. Провалить оба римских дерби, это надо умудриться.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:48
Вот и молодые едут в Саудию
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:48
Вот яркий пример, что деньга превыше разговоров "Мечтал играть с детства...."
Для Ромы потеря, надеюсь восполнимая.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:08
    Гость
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