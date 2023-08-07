«Аль-Ахли» согласовал трансфер защитника сборной Бразилии

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вчера, 13:53

Защитник «Ромы» и сборной Бразилии станет игроком саудовского «Аль-Ахли». Сумма трансфера составит 28,5 миллионов евро плюс гарантированные бонусы (вместе с которыми сумма составит более 30 миллионов). Игрок подпишет трёхлетнее соглашение. Медицинский осмотр назначен на сегодня.

Ибаньес перешёл в «Рому» из «Аталанты» зимой 2020 года. На его счету 149 матчей за римский клуб, 9 голов, 2 ассиста и 38 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 48 игр, забил 3 мяча и получил 15 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.