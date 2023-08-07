«Ренн» хочет купить полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич может продолжить карьеру в «Ренне». Игрок получил предложение и в данный момент раздумывает над ним. Перед тем как принять решение о переходе Матич хочет узнать рассчитывает ли на него главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.
35-летний серб перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 игр, набрал 5 результативных баллов (2 гола и 3 ассиста) и получил 8 жёлтых карточек.
Контракт Матича с «Ромой» действует ещё год. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.