«Ренн» хочет купить полузащитника «Ромы»

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вчера, 13:31

Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в «Ренне». Игрок получил предложение и в данный момент раздумывает над ним. Перед тем как принять решение о переходе Матич хочет узнать рассчитывает ли на него главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

35-летний серб перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 игр, набрал 5 результативных баллов (2 гола и 3 ассиста) и получил 8 жёлтых карточек.

Контракт Матича с «Ромой» действует ещё год. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.