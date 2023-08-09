Защитник «Валенсии» перешёл в «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Валенсии» Факундо Гонсалеса.
Контракт с футболистом подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 2 млн евро.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Валенсии» Факундо Гонсалеса.
Контракт с футболистом подписан до лета 2026 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 2 млн евро.
https://www.soccer.ru/rules
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https://www.soccer.ru/rules
Троллинг является насмешкой или жестким подшучиванием, также в не топ попадают провокационные вещи написанные пользователям. То, что оскорбительно и/или унизительно для пользователя является нарушением правил более серьёзного характера и карается баном на сутки. Факт нарушения и характер нарушения определяется модератором.
болельщика?
болельщика?