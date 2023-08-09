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Защитник «Валенсии» перешёл в «Ювентус»

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Вещий
Вещий
сегодня в 06:54
Молодцы. Взяли на будущее. Надеюсь что игровая практика у него будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:33
Значит троллит клубы и болельщиков можно не думая, что в баню сходишь?). Понятно. Надеюсь на справедливость. Спасибо за ответ, что не отказали!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:30
"5.1 Факт нарушения определяет модератор. Виды нарушений: флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), использование транслита или нерусского языка (кроме английского, либо цитат), личное оскорбление пользователя, угроза физическим насилием в адрес пользователя, мат, оскорбления, провокации, клевета в адрес сотрудников сайта, реклама, действия, направленные на ухудшение работы сайта (использование багов/попытки взлома/регулярное нарушение правил), махинации в конкурсе прогнозов, размещение видео с российских телеканалов (у сайта нет на это прав), пропаганда терроризма или насилия, деструктивная деятельность, умышленное создание «клона» другого зарегистрированного пользователя. Также могут блокироваться неактивные аккаунты."
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Троллинг является насмешкой или жестким подшучиванием, также в не топ попадают провокационные вещи написанные пользователям. То, что оскорбительно и/или унизительно для пользователя является нарушением правил более серьёзного характера и карается баном на сутки. Факт нарушения и характер нарушения определяется модератором.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Если бы было оскорбление в комментарии, то был бы бан на сутки. А так флуд, то есть комментарий не по теме.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:25
И , где грань между троллингом и личными оскорблением
болельщика?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:22
А почему считаете, что я оскорбил его "лицемерием" и отправлен был в бан?).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:21
Аллегри опять молодого парня на лавку посадит и забудет про него !(
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Это не личное оскорбление, это троллинг клуба и его болельщиков, поэтому попадание в не топ. Никакой избирательности нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:10
Ювентус в этом году без ЕК
Гость
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