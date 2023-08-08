Иньеста перешёл в команду из ОАЭ

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вчера, 17:27

Пресс-служба команды «Эмирейтс» из ОАЭ объявила о переходе бывшего полузащитника «Барселоны» .

Контракт с 39-летним испанцем подписан до лета 2024 года (с возможностью продления на ещё один сезон).