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Иньеста перешёл в команду из ОАЭ

вчера, 17:27

Пресс-служба команды «Эмирейтс» из ОАЭ объявила о переходе бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.

Контракт с 39-летним испанцем подписан до лета 2024 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

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07 августа
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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:10
Ну да, не то что обладатель почти всех мячей того чуда, что у тебя на аватарке-Модрич, который остался покорять Испанию.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:21
Пускай арабам мастер класс покажет....
Вещий
Вещий
вчера в 18:00
Иньеста он такой:
Бум в Китае - ага, поеду в Японию.
Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял....:)))

Тот случай когда кажется что Иньеста плохо учил географию и перепутал арабов, зато хорошо учил экономику....:). У ОАЭ самый большой ( по капиталу) инвестиционный фонд в арабском мире, довольно существенно превышающий размеры фондов Катара и Саудитов, которые вкладываются сейчас в футболе.
И этот фонд тоже вкладывается в спорт.

Ну а так что, у Иньесты свои пути-дороги.... Если все идут по правой стороне, он по левой, все идут в гору, он на спуск. Удачи ему, в своих приключениях!

Пи.Си. ....у самурая нет цели, только путь (с)
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:36
39 лет...
вот время то бежит
обладатель половины мячей Месси поехал украшать новый чемпионат
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:32
Нормально,поиграет в ОАЭ,там тоже многие уже играют.
Гость
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