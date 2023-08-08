Иньеста перешёл в команду из ОАЭ

Пресс-служба команды «Эмирейтс» из ОАЭ объявила о переходе бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.
Контракт с 39-летним испанцем подписан до лета 2024 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Пресс-служба команды «Эмирейтс» из ОАЭ объявила о переходе бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.
Контракт с 39-летним испанцем подписан до лета 2024 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Бум в Китае - ага, поеду в Японию.
Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял....:)))
Тот случай когда кажется что Иньеста плохо учил географию и перепутал арабов, зато хорошо учил экономику....:). У ОАЭ самый большой ( по капиталу) инвестиционный фонд в арабском мире, довольно существенно превышающий размеры фондов Катара и Саудитов, которые вкладываются сейчас в футболе.
И этот фонд тоже вкладывается в спорт.
Ну а так что, у Иньесты свои пути-дороги.... Если все идут по правой стороне, он по левой, все идут в гору, он на спуск. Удачи ему, в своих приключениях!
Пи.Си. ....у самурая нет цели, только путь (с)
Бум в Китае - ага, поеду в Японию.
Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял....:)))
Тот случай когда кажется что Иньеста плохо учил географию и перепутал арабов, зато хорошо учил экономику....:). У ОАЭ самый большой ( по капиталу) инвестиционный фонд в арабском мире, довольно существенно превышающий размеры фондов Катара и Саудитов, которые вкладываются сейчас в футболе.
И этот фонд тоже вкладывается в спорт.
Ну а так что, у Иньесты свои пути-дороги.... Если все идут по правой стороне, он по левой, все идут в гору, он на спуск. Удачи ему, в своих приключениях!
Пи.Си. ....у самурая нет цели, только путь (с)
вот время то бежит
обладатель половины мячей Месси поехал украшать новый чемпионат
вот время то бежит
обладатель половины мячей Месси поехал украшать новый чемпионат