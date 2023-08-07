Зоммер подписал контракт с «Интером»

1691433144

вчера, 21:32

Голкипер «Баварии» перешёл в «Интер».

Футболист подписал с миланцами соглашение на 3 года. По слухам, стоимость трансфера составила 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» также претендует на нападающего «Арсенала».