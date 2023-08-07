Зоммер подписал контракт с «Интером»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер перешёл в «Интер».
Футболист подписал с миланцами соглашение на 3 года. По слухам, стоимость трансфера составила 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» также претендует на нападающего «Арсенала».
Голкипер «Баварии» Янн Зоммер перешёл в «Интер».
Футболист подписал с миланцами соглашение на 3 года. По слухам, стоимость трансфера составила 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» также претендует на нападающего «Арсенала».
Вот если бы я написал такой пост под этой новостью, например , - " А ведь сегодня было очень жарко " ! Или ещё что нибудь удалённое от этой темы , вот тогда бы мой пост не несёт никакой смысловой нагрузки. А я написал всё по теме . Можете проконсультироваться на интерес у любого филолога ! Спасибо вам ещё раз за понимание. Удачи.
Вот если бы я написал такой пост под этой новостью, например , - " А ведь сегодня было очень жарко " ! Или ещё что нибудь удалённое от этой темы , вот тогда бы мой пост не несёт никакой смысловой нагрузки. А я написал всё по теме . Можете проконсультироваться на интерес у любого филолога ! Спасибо вам ещё раз за понимание. Удачи.
Уже не первый раз задаёте подобный вопрос, но, к сожалению, другого ответа у меня для вас нет.
Уже не первый раз задаёте подобный вопрос, но, к сожалению, другого ответа у меня для вас нет.
В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором.
В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором.
Уважаемые модераторы, попрошу мне разъяснения по поводу бана . Я написал, - "Всё таки это случилось. Удачи!" Что здесь я написал запрещённого или что послужило того , что вы меня за это предложение отправили в БАН ?????
Уважаемые модераторы, попрошу мне разъяснения по поводу бана . Я написал, - "Всё таки это случилось. Удачи!" Что здесь я написал запрещённого или что послужило того , что вы меня за это предложение отправили в БАН ?????