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Зоммер подписал контракт с «Интером»

вчера, 21:32

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер перешёл в «Интер».

Футболист подписал с миланцами соглашение на 3 года. По слухам, стоимость трансфера составила 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» также претендует на нападающего «Арсенала».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:06
Нойера нет, Зоммера продали. Бавария теперь будет много пропускать в каждом матче.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:28
Удачи ему в Интере, надеюсь проявит себя с наилучшей стороны......
Incredulous
Incredulous
сегодня в 05:35
Интересно, а кто же теперь будет основным в рамке в Баварии? Нойер будет недоступен на этот сезон, да и вероятнее всего его карьера после этой травмы закончится, 35-летний Ульрайх Свен явно не потянет такой уровень, не говоря уже о молодом Шенке Йоханнесе. Значит до конца сезона Бавария должна приобрести нового вратаря, и тут в первую очередь на ум опять приходит Де Хеа. Он доступен как свободный агент, он при всех его неудачах в МЮ, все же остаётся вратарём топ-уровня. Да и времени до закрытия ТО остаётся совсем не много.
протон
протон
сегодня в 03:40
как бы с такими оценками Интер не оказался с Раду в раме?)))
salleeh
salleeh
сегодня в 02:03
Кажется Зоммер играл предельно мотивированно только против Баварии, а так ничем не примечателен как вратарь. В Баварии он пытался играть в стиле Нойера и постоянно чудил. Но чудил и Нойер, только не в стиле Зоммера…
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:14
А жаль, что у вас нет на мой вопрос внятного ответа .
Вот если бы я написал такой пост под этой новостью, например , - " А ведь сегодня было очень жарко " ! Или ещё что нибудь удалённое от этой темы , вот тогда бы мой пост не несёт никакой смысловой нагрузки. А я написал всё по теме . Можете проконсультироваться на интерес у любого филолога ! Спасибо вам ещё раз за понимание. Удачи.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:05
Таким образом оцениваем комментарии почти год.
Уже не первый раз задаёте подобный вопрос, но, к сожалению, другого ответа у меня для вас нет.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:00
И что в моих словах однотипного и одинакового или не несущей смысловой нагрузки ??? Может вы просто перегибаете палку в ваших претензии на оригинальность ??? Очень порой странные решения происходят с вашей стороны. Спасибо за понимание.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:51
Доброго времени суток.
В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43, ред.
Доброго времени суток Всем .
Уважаемые модераторы, попрошу мне разъяснения по поводу бана . Я написал, - "Всё таки это случилось. Удачи!" Что здесь я написал запрещённого или что послужило того , что вы меня за это предложение отправили в БАН ?????
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:52
Что ли стал не нужен Баварии,хороший же вратарь.
Гость
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