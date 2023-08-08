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Ливраменто стал игроком «Ньюкасла»

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A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:07
По Хаверцу скажу так....он хорош во всем, кроме завершения! Но лично я не жду от него много голов, это не его дело, а в остальном думаю сыграется с новыми партнерами и всё наладится. В прессинге работает, зоны заполняет своими умными открываниями, хочется что бы больше и смелее брал игру на себя! А вообще, из наших подписаний лучше всего проявляет себя Тимбер! Вот от кого я точно неожидал такого уверенного старта!
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:39
Тино конечно хорош, это бесспорно, и всегда желаю достойным воспитанникам оставаться в родных клубах и бороться за место в составе. В любом случае желаю ему успехов в Ньюкасле!👌🏽
По поводу Маатсена, он очень, очень универсален!) играл в Шипе за Ковентри на обоих флангах, опорника, а теперь ещё и бокс-ту-бокса при Поче. Поглядим, что покажет в грядущем сезоне в по настоящему большом футболе.
Подскажи пожалуйста, не всегда есть время смотреть полные игры предсезонок и против МС не удалось посмотреть, очень интересно, как Хаверц проявил себя в матчах?
A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:42
Спасибо Вам за пояснение 👍 Да, он не играл в АПЛ за святых, но на молодежном уровне давал отличные результаты. Но согласитесь, парнишка хорошь! Могли бы все же забрать его себе, т.к Рис к сожалению травмотичен, и шанс проявить себя у Тино точно был бы...но купили Гюсто....
Маатсен тоже провел отличную предсезонку и заслужил места в заявке на сезон в первой команде, но он все же левый бровочник,а Тино правый, ну да ладно, это не только у Челси так со своими талантами...у многих так, и у нас в том числе....
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:07
Он ведь не играл в прошлом сезоне, всего 2 матча в АПЛ. Да и справа Джеймс, и так же куплен у Лиона Гюсто. Плюс другой универсальный воспитанник Маатсен возвращен из аренд. Ливраменто делать нечего было бы, он и уходил из-за того, что не захотел конкурировать с Джеймсом.
Ну и стоит отметить, что Челси благодаря его переходу в Ньюкасл заработает ещё 15.5 млн.евро.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:34
Была на соккере недавно статейка, что -то про тинейджеров писали, дорогих и перспективных что-ли, точно сейчас не вспомню, так вот там я составил свою альтернативную сборную, и как раз Тино я поставил на место правого защитника, я думал, что через годик другой, Челси придет за своим воспитанником, т.к парнишка действительно талантлив, но я ошибся, на повышение он отправился гораздо раньше, да и вариант с Ньюкаслом не хуже чем с Челси!!! Кайфую от трансферной политики Ньюкасла, браво!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
20 летний защитник , конечно же доволен 5 летним контрактом.
Гость
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