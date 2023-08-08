Ливраменто стал игроком «Ньюкасла»

Защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто перешёл в «Ньюкасл».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Футболист является воспитанником «Челси».
Ранее «сороки» подписали хавбека «Лестера».
Защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто перешёл в «Ньюкасл».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Футболист является воспитанником «Челси».
Ранее «сороки» подписали хавбека «Лестера».
По поводу Маатсена, он очень, очень универсален!) играл в Шипе за Ковентри на обоих флангах, опорника, а теперь ещё и бокс-ту-бокса при Поче. Поглядим, что покажет в грядущем сезоне в по настоящему большом футболе.
Подскажи пожалуйста, не всегда есть время смотреть полные игры предсезонок и против МС не удалось посмотреть, очень интересно, как Хаверц проявил себя в матчах?
По поводу Маатсена, он очень, очень универсален!) играл в Шипе за Ковентри на обоих флангах, опорника, а теперь ещё и бокс-ту-бокса при Поче. Поглядим, что покажет в грядущем сезоне в по настоящему большом футболе.
Подскажи пожалуйста, не всегда есть время смотреть полные игры предсезонок и против МС не удалось посмотреть, очень интересно, как Хаверц проявил себя в матчах?
Маатсен тоже провел отличную предсезонку и заслужил места в заявке на сезон в первой команде, но он все же левый бровочник,а Тино правый, ну да ладно, это не только у Челси так со своими талантами...у многих так, и у нас в том числе....
Маатсен тоже провел отличную предсезонку и заслужил места в заявке на сезон в первой команде, но он все же левый бровочник,а Тино правый, ну да ладно, это не только у Челси так со своими талантами...у многих так, и у нас в том числе....
Ну и стоит отметить, что Челси благодаря его переходу в Ньюкасл заработает ещё 15.5 млн.евро.
Ну и стоит отметить, что Челси благодаря его переходу в Ньюкасл заработает ещё 15.5 млн.евро.