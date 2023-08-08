Новые таланты для Энрике. ПСЖ подписал молодую звезду сборной Португалии, Дембеле – на подходе

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вчера, 16:16

Новое ударное трио.

Этим летом «Пари Сен-Жермен» значительно обновился. Помимо уже ставшей привычкой рокировки на тренерском мостике, изменился и звездный состав парижского проекта. При этом есть вероятность, что изменения продолжатся.

Потеряли мировых топов

На данный момент речь только о двух футболистах: Лионеле Месси и Серхио Рамосе. Аргентинец еще весной ездил в Каталонию, Саудовскую Аравию, так что его сватали и в «Барсу», и в аравийские клубы, оставался вариант с МЛС – его Лео и выбрал. Экс-центральный защитник «Реала» новую команду искал дольше – и в конце концов выбрал «Галатасарай».

Оба ушли свободными агентами, за них парижане ничего не получили. А ведь остается риск потерять еще два главных актива проекта. Килиан Мбаппе играется с «Реалом» — и француз, и «сливочные» хотят сотрудничать. При этом испанцы предпочитают вариант, при котором получат топ-форварда через год, зато бесплатно. Сам Килиан тоже предпочитает этот вариант и не чувствует себя обязанным уходить этим летом, чтобы финансово помочь французскому гранду.

Что касается бразильского нападающего, он пытается найти себе новую команду, но переговоры осложняют репутация и травматичность футболиста. «Барса» регулярно получает предложения о сделке – в обратном направлении вот-вот последует Усман Дембеле. Однако Хави не хочет разрушать семейную атмосферу в «блаугране» – а потому отказывается от трансфера.

Новые лидеры

Боссы парижан уже запустили масштабную кампанию по обновлению костяка команды. В атакующую группу приобрели Марко Асенсио – испанец пришел на правах свободного агента. Длительная история с мадридским «Реалом» не всегда была гладкой – вингер никогда не считался лидером «сливочных», периодически выдавал яркие отрезки, но его лучший отрезок остался в далеком 2018 году. В минувшем сезоне Марко начал терять место в стартовой обойме – и решился сменить обстановку.

Вчера ПСЖ официально объявил об аренде форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша. Молодой нападающий сверкнул в сборной Португалии на ЧМ -2022 и обратил на себя внимание всех европейских грандов. Но к лету спрос поутих – и парижане забрали футболиста без лишних нервов. В арендном соглашении есть опция выкупа – по ней «Бенфика» может рассчитывать на 65+15 млн евро.

Еще один трансфер – на подходе. Французы возвращают на родину вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. Парижане заплатят 50 млн компенсации – при этом «сине-гранатовые» получат лишь 25, остальная сумма отойдет самому футболисту.

Нет звездной болезни

Есть предпосылки, что такой шаг сделает проблему звездной болезни для парижан менее острой. Месси и Рамос – игроки с огромным послужным списком и регалиями, но они были достаточно опытны, чтобы не поддаваться настроениям в раздевалке и налаживать атмосферу. При этом Мбаппе такими качествами не обладает – еще год назад ему позволили влиять на политику клуба, лишь бы перехватить у «Реала». С другой стороны – скандальный бразилец Неймар, который либо получает травмы, либо становится источником слухов об уходе, либо сразу после поражений появляется на покерном турнире.

Да, у Асенсио, Дембеле и Рамуша тоже есть определенный статус. Первые – экс-игроки «Реала» и «Барсы». Последний – перспективный форвард, в котором видят наследника Роналду в сборной. Но в споре авторитетов у них слишком мало аргументов. Марко – не лидер «сливочных», равно как и Усман – не лидер каталонцев. Помешали травмы, отсутствие должного отношения к футболу.

Но и пользу новички принесут. Тот же француз в последнее время начал прогрессировать, сконцентрировался на карьере и перестал постоянно нарушать режим. В испанском вингере остались задатки класса – для игрока ротации этого достаточно. Гонсалу же либо будет сменщиком Мбаппе, начнет адаптироваться к Лиге 1 и в следующем году станет основным, либо уже в предстоящей кампании заменит француза.

Вопрос баланса — основной

Вторая проблема парижан – у команды не было игроков, которые бы в полной мере компенсировали атакующий потенциал связки Неймар-Мбаппе-Месси. Хотя бы сейчас руководство ПСЖ вспомнило, что усиление в линию обороны тоже необходимо.

За опорника «Спортинга» Мануэля Угарте парижане выложили 60 миллионов евро. Это молодой и перспективный хавбек, который уже сейчас на уровне чемпионата Португалии давал приличный объем работы без мяча, уверенно действовал в отборе и в принципе держал марку надежности.

В центр обороны подписали Люка Эрнандеса – французский защитник давно хотел покинуть «Баварию», поэтому согласовать сделку с ПСЖ удалось довольно быстро.

Плюс свободным агентом пришел Милан Шкриньяр – теперь в заявке французского гранда есть сразу 4 достаточно сильных центрдефа, которые обеспечат глубину скамейки и высокий уровень конкуренции. В опорной образуется интересная пара Угарте-Паредес, к тому же остается Марко Верратти – по последним данным, Луис Энрике видит в итальянце ключевой элемент системы игры и не готов его отпускать.