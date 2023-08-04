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Промес показал бутсы с флагом РФ

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adekvat
adekvat
сегодня в 18:47
Он и наколку герба России сделает на груди что бы не выдали в Нидерланды.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:12, ред.
Теперь уж точно не выдадут товарища властям Нидерландов. В этом можно не сомневаться. Как я не сомневаюсь в том, что задолженность по ЖКХ всех неплательщиков нашего дома разделят на добросовестных плательщиков. Что, кстати, и происходит уже минимум пол - года.
Palex
Palex ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 18:10
Ну конечно. Пока он в России , он не седяет.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:03
Пока он под дамокловым мечом суда Нидерландов о гражданстве может не мечтать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:58
Промес сейчас будет хоть бутсы, хоть что лизать лишь бы получить российское гражданство и не сесть в голландскую тюрьму.
Не нам такие не нужны которые ещё и наркотой приторговывают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:49
Если он получит реальный приговор по статьям за покушение и за наркоту, то никто ему гражданство РФ не даст. Это 100%
Futurista
Futurista
сегодня в 16:40
После гола Антохи эти бутсы ещё и гимн России играют...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:39
Пока он в России - его не смогут судить в Голландии.
Penokkio
Penokkio ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:38
Конечно многое - единственный спасательный круг и шанс не сесть в тюрьму за удар ножом в брата и оптовую торговлю кокаином)) Сейчас в патриоты запишется похлеще Скабеевой и Соловьева))
drug01
drug01
сегодня в 16:33
Значит для него Россия много что значит
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