Промес показал бутсы с флагом РФ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес показал свои бутсы, на которых нанесены флаги Суринама (футболист является нидерландцем с корнями из этой страны — прим. ред.) и России.
Напомним, ранее сообщалось о возможном получении игроком паспорта РФ.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес показал свои бутсы, на которых нанесены флаги Суринама (футболист является нидерландцем с корнями из этой страны — прим. ред.) и России.
Напомним, ранее сообщалось о возможном получении игроком паспорта РФ.
Не нам такие не нужны которые ещё и наркотой приторговывают.
Не нам такие не нужны которые ещё и наркотой приторговывают.