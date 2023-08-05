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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду ошибся телефонным номером, но вышел из ситуации

вчера, 18:47

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду случайно набрал не тот номер, когда пытался позвонить своему другу.

На звонок ответила женщина, футболист быстро извинился, объяснил ситуацию, а также спросил, кем она работает. Девушка сообщила, что её зовут Халеме Боланд, она известная кувейтская телеведущая и бывшая фотомодель, у которой много поклонников на Ближнем Востоке. Также собеседница сказала игроку, что его звонок был «лучшей ошибкой в мире».

Видео стало вирусным в соцсети, болельщики положительно оценили то, как португалец справился с ситуацией.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:47
Даже по телефону промахивается
FenixSL
FenixSL
сегодня в 08:51
всегда интересовало
при таких случаях, как СМИ вообще информацию достают?
звонки отслеживают?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:50
Легенда, талантлив во всём, даже в пранке
salleeh
salleeh
вчера в 21:28
Мне тоже звонил Рон, представился сотрудником Сбербанка…)))
ДСА
ДСА
вчера в 20:43
Всё это явно постановочно, либо игрок просто цифры не знает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:02
Роналду как Федерико Феллини!
Дайте Оскар этой скотине
Словно кукла Барби на витрине
Хочет главную роль в футболе
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 19:48
И для чего чего пафос тут?Этот балласт ещё долго тут будет...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:28
Небинарные и инклюзивные-ещё те хитрецы! Но Рон по гроб жизни верен своей единственной и любимой-матери своих детей,достопочтеннейшей сеньоре Пробирке!
sihafazatron
sihafazatron ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:25
"вышел из ситуации"- это то ,что он потом своему "другу новому Бадру" все разрулил и они не поссорились)))
Elliada
Elliada
вчера в 19:23
Роналду телефонным мошенником подрабатывает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:09
Офигеть-вышел из ситуации,извинившись за ошибочный звонок!!! Да он же титан!!!
Да ещё так безошибочно-ты,мол,кем,чувиха,работаешь? А-а-а,погонщица верблюдов! Тогда извинения беру назад!
В смысле,какая разница,кем человек работает!Знал,паршивец,знал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06

А могло быть и так...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
вот это рон тащит!! красава! ЗМ ему!!!!
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