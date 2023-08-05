Роналду ошибся телефонным номером, но вышел из ситуации

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду случайно набрал не тот номер, когда пытался позвонить своему другу.
На звонок ответила женщина, футболист быстро извинился, объяснил ситуацию, а также спросил, кем она работает. Девушка сообщила, что её зовут Халеме Боланд, она известная кувейтская телеведущая и бывшая фотомодель, у которой много поклонников на Ближнем Востоке. Также собеседница сказала игроку, что его звонок был «лучшей ошибкой в мире».
Видео стало вирусным в соцсети, болельщики положительно оценили то, как португалец справился с ситуацией.
при таких случаях, как СМИ вообще информацию достают?
звонки отслеживают?
при таких случаях, как СМИ вообще информацию достают?
звонки отслеживают?
Дайте Оскар этой скотине
Словно кукла Барби на витрине
Хочет главную роль в футболе
Дайте Оскар этой скотине
Словно кукла Барби на витрине
Хочет главную роль в футболе
Да ещё так безошибочно-ты,мол,кем,чувиха,работаешь? А-а-а,погонщица верблюдов! Тогда извинения беру назад!
В смысле,какая разница,кем человек работает!Знал,паршивец,знал...
Да ещё так безошибочно-ты,мол,кем,чувиха,работаешь? А-а-а,погонщица верблюдов! Тогда извинения беру назад!
В смысле,какая разница,кем человек работает!Знал,паршивец,знал...
А могло быть и так...)
А могло быть и так...)