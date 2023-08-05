Роналду ошибся телефонным номером, но вышел из ситуации

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вчера, 18:47

Нападающий «Аль-Насра» случайно набрал не тот номер, когда пытался позвонить своему другу.

На звонок ответила женщина, футболист быстро извинился, объяснил ситуацию, а также спросил, кем она работает. Девушка сообщила, что её зовут Халеме Боланд, она известная кувейтская телеведущая и бывшая фотомодель, у которой много поклонников на Ближнем Востоке. Также собеседница сказала игроку, что его звонок был «лучшей ошибкой в мире».

Видео стало вирусным в соцсети, болельщики положительно оценили то, как португалец справился с ситуацией.