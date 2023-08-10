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«Оренбург» попытается арендовать нападающего ЦСКА

вчера, 14:42

«Оренбург» может арендовать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом рассказал спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум ещё один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идёт рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом, аргентинский нападающий один из трёх наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всём скоро обязательно узнаете.

Гайч присоединился к ЦСКА летом 2020 года. За «армейцев» аргентинец провёл 34 игры, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне, выступая за ЦСКА и «Верону» на правах аренды, нападающий сыграл 27 матчей, забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.

Контракт 24-летнего аргентинца с московским клубом действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне Гайч провёл 4 матча, проведя на поле 75 минут.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:01
Сейчас они не руководители,а номиналы.А что "бухгалтера" делают-кто знает.
isamsn
isamsn ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:07
Там же кроме тренера есть руководство клуба. Неужели им всё по барабану и не жаль потраченых денег.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну а как ещё? Всем очевидно,что футбольный интеллект Гайча много выше,чем в Зе,да и техническая оснащённость отличная.А когда НЕ ХОТЯТ видеть игрока,то ему дают по пять-десять минут через матч,или выпускают в безнадёжной ситуации этого зависимого игрока,когда у команды ничего не ладится! Старая схема убиения!
Казалось бы,что мешает упорно задействовать в Кубках,ан-нет...
isamsn
isamsn ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:51
Печально, если это так...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:36
Как раз понятно: Зе -любимец Федотова,а Гайч пришёл раньше ГТ и не входит в его планы."Свой своему поневоле брат".
isamsn
isamsn
вчера в 18:04
Непонятно только почему Заболотный имеет большую игровую практику чем Гайч.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:30
Если договорятся,то поедет играть в Оренбург!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:36
Да забирайте пожалуйста!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:25
Так себе у него результативность, Но для пуховиков может и сойдёт...
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:54
а что с ним не так?
почему его не выпускают то?
зачем тогда покупали? чтобы унизить за его корни?
Сп62
Сп62 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:50
И для армейцев не потеря.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:43
Там хоть играть будет
Гость
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