«Оренбург» попытается арендовать нападающего ЦСКА

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вчера, 14:42

«Оренбург» может арендовать нападающего ЦСКА . Об этом рассказал спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум ещё один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идёт рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА . В целом, аргентинский нападающий один из трёх наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всём скоро обязательно узнаете.

Гайч присоединился к ЦСКА летом 2020 года. За «армейцев» аргентинец провёл 34 игры, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне, выступая за ЦСКА и «Верону» на правах аренды, нападающий сыграл 27 матчей, забил 4 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.

Контракт 24-летнего аргентинца с московским клубом действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне Гайч провёл 4 матча, проведя на поле 75 минут.