Семак отреагировал на слухи об уходе Коваленко

Главный тренер «Зенита» высказался о слухах об уходе полузащитника «сине-бело-голубых» в аренду.

Рассматриваем ли мы Коваленко как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде всё-таки правда? Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 полевых игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то ещё отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени.