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Семак отреагировал на слухи об уходе Коваленко

вчера, 10:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о слухах об уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Александра Коваленко в аренду.

Рассматриваем ли мы Коваленко как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде всё-таки правда? Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 полевых игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то ещё отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени.

Коваленко пришёл в «Зенит» в июле этого года. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока 5 минут в Чемпионате России и 16 минут в Кубке России.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Следовало бы удерживать из гонорара журналиста сумму вдвое превышающую гонорар за "утку". Может это сбило бы им охоту к лёгкому заработку?
112910415
112910415
вчера в 12:50
беречь, людей осталось мало
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:33
Можно подумать, что Семак что-то решает
nubom
nubom
вчера в 12:03
В питерском тропическом климате прорастает только дорогостоящий кофе. Местные растения используются только в качестве перегноя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:20
Ещё успеют стать в аренду, если не зарекомендует себя с лучшей стороны...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:59
Мариновать перспективного игрока на лавке запасных - это неправильно, лучше аренда.
tkgy5xq6vsq4
tkgy5xq6vsq4
вчера в 10:54
Ещё одну карьеру загубят
Гость
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