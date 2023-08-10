Семак отреагировал на слухи об уходе Коваленко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о слухах об уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Александра Коваленко в аренду.
Рассматриваем ли мы Коваленко как игрока на эту часть сезона или слухи об аренде всё-таки правда? Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 полевых игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то ещё отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени.
Коваленко пришёл в «Зенит» в июле этого года. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока 5 минут в Чемпионате России и 16 минут в Кубке России.