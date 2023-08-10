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«Вердер» рассматривает возможность аренды Тикнизяна

вчера, 10:04

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян может продолжить карьеру в «Вердере». Напомним, «железнодорожники» требуют за своего игрока 5 миллионов евро. Представители немецкого клуба считают данную сумму завышенной, в связи с чем рассматривают возможность аренды Тикнизяна.

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл 5 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2,5 миллиона евро.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил переговоры с «Вердером» по Тикнизяну.

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jd8j9c8kc2gx
вчера в 10:23
Тактизян со временем устроиться в Европе,спрос на него есть
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