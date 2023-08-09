В «Динамо» подтвердили, что Захарян может покинуть клуб

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян может покинуть московский клуб.
Официальное предложение по трансферу? Есть, но комментировать не будем. Сейчас рассматриваем. Такие дела обычно не нуждаются в публичности.
Как оцениваем уход Захаряна? Не буду давать оценки. Тут 50/50. Уход возможен.
Не было такого, если брать работников сайта. И больше никто не жаловался на это. Так что видимо было что-то на Вашей стороне.
Не было такого, если брать работников сайта. И больше никто не жаловался на это. Так что видимо было что-то на Вашей стороне.