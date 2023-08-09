В «Динамо» подтвердили, что Захарян может покинуть клуб

Генеральный директор «Динамо» подтвердил, что полузащитник может покинуть московский клуб.

Официальное предложение по трансферу? Есть, но комментировать не будем. Сейчас рассматриваем. Такие дела обычно не нуждаются в публичности.

Как оцениваем уход Захаряна? Не буду давать оценки. Тут 50/50. Уход возможен.