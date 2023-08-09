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В «Динамо» подтвердили, что Захарян может покинуть клуб

вчера, 23:47

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян может покинуть московский клуб.

Официальное предложение по трансферу? Есть, но комментировать не будем. Сейчас рассматриваем. Такие дела обычно не нуждаются в публичности.

Как оцениваем уход Захаряна? Не буду давать оценки. Тут 50/50. Уход возможен.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:44
так бывает ... мальчики взрослеют и уходят
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 05:38
Арсену нужно уезжать, если хочет расти как футболист.
fct3hwmarde3
fct3hwmarde3
сегодня в 05:21
Эта музыка будет вечной
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:24
После сегодняшнего гола может с чистой совестью.
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:23
Видимо как то так,  обычно с браузера гугл сижу, решил проверить через Оперу и то же самое. ВПН не включал, шлюзы не трогал, кеш-память не чистил, ведь ошибка не отображала  что кеш. Подумал видать сайт на профилактике или доработке. Только вот сегодня смог зайти.  Ну теперь, буду знать что делать.
TheBoLt
TheBoLt ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:19
Я поспрашивал знакомого с Ростелекома. Это наши балуются с проектом "суверенного интернета". ничего пока глобального, только разработка
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:02
У меня было. Но я сразу DNS'ы на компе поменял со стандартных на Гугловские. Это ростелеком чудит, у них раз в полгода стандартно с ДНСами проблемы. я через пару дней на стандартные верну, гугловские блокировками роскомнадзора бывает под раздачу попадают
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:55
Добрый вечер.

Не было такого, если брать работников сайта. И больше никто не жаловался на это. Так что видимо было что-то на Вашей стороне.
Гость
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