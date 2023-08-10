ЦСКА сделал предложение по игроку сборной Чили

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вчера, 09:40

ЦСКА заинтересован в приобретении атакующего флангового полузащитника «Универсидад Католика» и сборной Чили . «Армейцы» сделали официальное предложение в размере 3,3 миллионов долларов. На данный момент стороны находятся в диалоге.

Отмечается, что игрок сомневается, стоит ли ему переезжать в Россию.

В текущем сезоне на счету Аравены 22 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего чилийца в 3,5 миллиона евро.