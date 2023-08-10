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ЦСКА сделал предложение по игроку сборной Чили

вчера, 09:40

ЦСКА заинтересован в приобретении атакующего флангового полузащитника «Универсидад Католика» и сборной Чили Александера Аравены. «Армейцы» сделали официальное предложение в размере 3,3 миллионов долларов. На данный момент стороны находятся в диалоге.

Отмечается, что игрок сомневается, стоит ли ему переезжать в Россию.

В текущем сезоне на счету Аравены 22 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего чилийца в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:54
Достойный человек!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:25
Я вспомнил Юлия Гусмана...режиссера...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:18
Я написал Глузман.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:10, ред.
Ну не знаю Гусман тоже вроде свой)...не вижу разницы Гузман...Гусман....хотя я не спец...чисто на слух)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:07
Свой, был бы Глузман. А так- просто чилиец.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 10:00, ред.
Александер Эрнесто Аравена Гузман...Гузман?)...даже в Чили Леннорыч своих находит...
lotsman
lotsman
вчера в 10:00
ЦСКА усиливается латинцами.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:46
Было бы неплохое приобретение,если все выгорит.
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