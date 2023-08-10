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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ проведёт презентацию Дембеле в конце недели

вчера, 15:24

Фланговый полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». До конца недели парижане официально презентуют футболиста.

Дембеле перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд летом 2017 года. Он провёл 185 игр за каталонцев, забил 40 мячей и отдал 43 голевых передачи. В прошедшем сезоне француз сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что парижский клуб активировал пункт о выкупе 26-летнего вингера.

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Все комментарии
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 23:47
Зачем Барселона его продала непонятно. Видимо , ставка на воспитанников.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:06, ред.
Прекрасный фланговый футболист. На мой взгляд, один из лучших в своём амплуа. Он и в "Барселоне" был на первых ролях. Может, такого игрока и не хватало "ПСЖ" сезон назад, чтобы клуб стал лучшим в Европе.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:10
Наконец-то Барселона избавился от этого игрока. Никакой пользу от него. Он не входить в игру Барселоны
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:53
Тем лучше, что он ушёл. Он только бегать и умеет и всё... И хрустальный
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:41
Вряд ли такая презентация будет выбрана.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:46
а кого Барса хочет взять тогда?
геймара возвращать?
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:30
Зачем презентовать? Он и так играть не будет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:29
Уже приземлился в Париже))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:28
Только не надо больно пышную презентацию делать - а то и Дембеле загордится.)
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