ПСЖ проведёт презентацию Дембеле в конце недели

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вчера, 15:24

Фланговый полузащитник «Барселоны» и сборной Франции прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». До конца недели парижане официально презентуют футболиста.

Дембеле перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Дортмунд летом 2017 года. Он провёл 185 игр за каталонцев, забил 40 мячей и отдал 43 голевых передачи. В прошедшем сезоне француз сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что парижский клуб активировал пункт о выкупе 26-летнего вингера.