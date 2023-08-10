«Челси» купит полузащитника «Лидса»

«Челси» активировал клаусулу в размере 20 миллионов фунтов за полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса. На данный момент с агентом игрока обсуждаются условия личного контракта. Также в ближайшее время ожидается медицинский осмотр.
В прошедшем сезоне Адамс сыграл 26 матчей во всех турнирах и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 18 миллионов евро.
Напомним, по итогам прошедшего сезона АПЛ «Лидс» выбыл в Чемпионшип.
Челси находится в зоне зомби апокалипсиса !)
Челси находится в зоне зомби апокалипсиса !)