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«Челси» купит полузащитника «Лидса»

вчера, 14:12

«Челси» активировал клаусулу в размере 20 миллионов фунтов за полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса. На данный момент с агентом игрока обсуждаются условия личного контракта. Также в ближайшее время ожидается медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Адамс сыграл 26 матчей во всех турнирах и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 18 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошедшего сезона АПЛ «Лидс» выбыл в Чемпионшип.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:36
У Челси столько игроков, что по арендам разъезжаются. Ну куда им еще?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:12
Нужен ЦОП, в команде нет ни одного чистого разрушителя. С Кайседо история долгая, и мутная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18, ред.
Челси, это уже точно не смешно. Похоже какая-то клиника !)
Челси находится в зоне зомби апокалипсиса !)
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