«Челси» купит полузащитника «Лидса»

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вчера, 14:12

«Челси» активировал клаусулу в размере 20 миллионов фунтов за полузащитника «Лидса» . На данный момент с агентом игрока обсуждаются условия личного контракта. Также в ближайшее время ожидается медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Адамс сыграл 26 матчей во всех турнирах и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 18 миллионов евро.