«Бавария» согласовала трансфер Кейна

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вчера, 13:07

«Бавария» договорилась о подписании нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии . Сумма трансфера составит более 100 миллионов евро. Закрытие сделки зависит от решения футболиста.

Кейн является воспитанником «шпор». Он провёл за клуб 435 игр, забил 280 мячей и отдал 64 голевых передачи. В прошедшем сезоне капитан сборной Англии сыграл 49 матчей, отметился 32 голами и 5 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает лидера «Тоттенхэма» в 90 миллионов евро. Контракт 30-летнего англичанина с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить за Кейна 110 миллионов евро.