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«Бавария» согласовала трансфер Кейна

вчера, 13:07

«Бавария» договорилась о подписании нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна. Сумма трансфера составит более 100 миллионов евро. Закрытие сделки зависит от решения футболиста.

Кейн является воспитанником «шпор». Он провёл за клуб 435 игр, забил 280 мячей и отдал 64 голевых передачи. В прошедшем сезоне капитан сборной Англии сыграл 49 матчей, отметился 32 голами и 5 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает лидера «Тоттенхэма» в 90 миллионов евро. Контракт 30-летнего англичанина с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить за Кейна 110 миллионов евро.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:13
Повторит судьбу Мане..
1734628 24
1734628 24
вчера в 17:12
Мне кажется останется Кейн в ТТХ
adekvat
adekvat
вчера в 16:08
Да хоть чемпионом станет, да кубок какой выиграет.
Capral
Capral
вчера в 15:56
Судя по последним играм, Бавария неплохо и без Кейна обходится. Правда, это всё товарняки. Хотя, не думаю, что Ливер хотел проиграть. И всё- таки, столько времени биться над трансфером возрастного игрока и не искать никого другого, помоложе и перспективнее- неразумно. Возможно, лично Тухелю, он нравится. В любом случае- Удачи Баварии и её болельщикам, с Кейном или без него!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:38
Бавария просто не могла ждать еше один сезон без сильного нападающего, ну в Бундеслиге он прилично будет забивать, а вот в лч против топов Кейн всегда теряется.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:03
Если выграют лигу чемпионов все расходы покрывает
Lewa2708
Lewa2708 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:20
Под какую старость?))
Некоторые первый ЗМ в 35 получают
протон
протон
вчера в 14:02
30 лет и 100 млн. в 33 продадут Саудитам за 80
FenixSL
FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:46
это точно
рискуют быть внизу таблицы, не смотря на то что клуб хороший сам по себе
Igo0rek
Igo0rek ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 13:39
С огромнейшей потерей в качестве искать себе нового форварда. Форвард даже с половиной от умений Кейна в ТТХ не пойдет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:24
Уже и пивас сделали в его честь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Под старость лет решил изменить футбольную судьбу...
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:10
а что Ттх делать в атаке?
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