«Бавария» работает над трансфером голкипера сборной Испании

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вчера, 13:29

Вратарь «Челси» и сборной Испании может продолжить карьеру в «Баварии». Мюнхенцы хотят предложить игроку аренду с опцией выкупа.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года. Всего за «аристократов» испанец провёл 163 игры, пропустил 175 мячей и 59 матчей отыграл на ноль. В прошедшем сезоне 28-летний голкипер сыграл 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отыграл на ноль.

Контракт Аррисабалаги с «Челси» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кепа входит в шорт-лист «Баварии».