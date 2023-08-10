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«Бавария» работает над трансфером голкипера сборной Испании

вчера, 13:29

Вратарь «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Баварии». Мюнхенцы хотят предложить игроку аренду с опцией выкупа.

Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года. Всего за «аристократов» испанец провёл 163 игры, пропустил 175 мячей и 59 матчей отыграл на ноль. В прошедшем сезоне 28-летний голкипер сыграл 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отыграл на ноль.

Контракт Аррисабалаги с «Челси» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кепа входит в шорт-лист «Баварии».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 17:00
И это не только его вина.
uj3dw552je28
uj3dw552je28
вчера в 14:48
Похоже Нойер уже в прошлом
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09, ред.
Я конечно точно не помню, но по-моему во время того, когда ТТ работал в Челси, то отдавал предпочтение Менди (болельщики Челси если что исправят меня), и теперь готов взять Кепу основным в Баварию?! Кепа нормально играет ногами, а Баварии нужен именно такой вратарь, может быть это качество заставляет ТТ идти за Кепой, т.к они уже упустили Онану(вроде как мелькала такая инфа), Райю...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:43
Много пропускает, подумайте
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:33
Вратарь-тренер!
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