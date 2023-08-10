«Вест Хэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Пакета

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вчера, 13:53

«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» (около 70 миллионов фунтов) по покупке полузащитника . «Горожане» планируют сделать второе предложение.

Отмечается, что сам игрок хочет переехать в Манчестер. «Молотобойцы» не собираются продавать бразильца дешевле чем за 85 миллионов фунтов.

Пакета перешёл в «Вест Хэм» из «Лиона» летом 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 43 матча, забил 5 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 45 миллионов евро. Контракт полузащитника сборной Бразилии с «Вест Хэмом» действует до лета 2027 года.