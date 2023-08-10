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«Вест Хэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Пакета

вчера, 13:53

«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Манчестер Сити» (около 70 миллионов фунтов) по покупке полузащитника Лукаса Пакета. «Горожане» планируют сделать второе предложение.

Отмечается, что сам игрок хочет переехать в Манчестер. «Молотобойцы» не собираются продавать бразильца дешевле чем за 85 миллионов фунтов.

Пакета перешёл в «Вест Хэм» из «Лиона» летом 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 43 матча, забил 5 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 45 миллионов евро. Контракт полузащитника сборной Бразилии с «Вест Хэмом» действует до лета 2027 года.

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BDA8181
BDA8181
вчера в 14:44
Давай Мойес продавай, ты же тупо в ворота всю команду заганяешь, тебе созидательные и нападающие не нужны.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:18
Ну, и слава Богу!!))
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Ну 85 он точно не стоит.... итак МС много предложил.
Гость
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