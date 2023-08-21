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«Арсенал» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас»

вчера, 23:56
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мартин Эдегор с пенальти на 54-й минуте.

С 67-й минуты «канониры» играли вдесятером после удаления Такехиро Томиясу.

После двух туров у «Арсенала» 6 очков, у «Кристал Пэлас» — 3.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:11
Добрый день, Дружище!!!
Вам конечно виднее, что происходит в стане любимого клуба. Я лишь сторонний наблюдатель. Всю игру не видел, но переживал за Арсенал всей душой, когда команда осталась в меньшинстве. Соперник наседал... В эти минуты было особенно жарко у ворот Арсенала. Ну, это только начало чемпионата, команды постепенно вкатываются в сезон. Я думаю, по ходу, будет многое меняться в зависимости от ситуации, и те недочеты о которых Вы говорите, тоже будут исправляться.

А пока, еще раз, от всей души примите мои поздравления с победой любимой команды!!! Я знаю, что это такое!!! Удачи, Вам, Удачи- Арсеналу!!!!!!!

А я, походу, вероятно подключусь к Бундесу. Поддержу Тухеля и своих Друзей- болельщиков Баварии!!! Разумеется, и Ваш Арсенал- без внимания не оставлю!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:36
Доброго дня,Виктор! Благодарю за поздравление! Концовка действительно была стремной...да и сама игра....контроль ради чего??? У Райса и Парти отличные дальние удары, а они все играют в пепекат мяча. Видно же что Сака и Мартинелли перекрыты и всё время их накрывают, так пульните разок другой издали!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:28
После матча небыло ни сил ни желания писать, да и разница во времени сказывается....
Начну с судейства....неверное не только по данному матчу, а АПЛ в целом
Отмечу эпизод на 25-й минуте, когда Нкитию казалось щавалили в штрафной, но судья продолжил игру (я считаю, что он прав, давать за такое пенальти смешно),но вот в первом туре, в матче между Брайтоном и Лутоном, точно за такой же эпизод судья назначил пенальти, и бригада на ВАРе была с ним согласна! Теперь что касается желтых карточек...да, Томиясу первую заслужил, долго не мог найти свободного партнера, но вот со второй желтой я не согласен, ни с одного ракурса небыло видно, что японец тянет Айю за футболку, но ок, удалил, но почему не дал такую же вторую желтую Айю за срыв атаки....желтую Эзэ за симуляцию....хз короче
По поводу пенальти тоже скажу....нарушение правил было, вратарь явно попал по ногам и тут вопрос к нему, зачем бросаться в ноги, когда игрок может уйти только к боковой линии но не в сторону ворот?!!
Но так же отмечу другую часть этого игрового эпизода....в момент передачи на Нкетиа, Парти блокировал защитника Гэхи, который теоретически мог бы накрыть нашего форварда, но опять же, судьи "проморгали" или посчитали что защитник не повлеял бы на эпизод....
А теперь про любимую команду...во-первых, эксперементы Артеты напрягают. Да, есть проблемы с левым защитником, но зачем менять схему когда есть Кивёр?! Парти за позиции правого защитника вообще жесть...Хаверц пока вообще дно как по мне, но при этом он в старте, а Троссард на лавке.... скажу так, прошлогодний Арсенал нравился мне больше, и игра тоже
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:46
Три очка не пахнут как говорится!
7ub9eec25qjf
7ub9eec25qjf
сегодня в 07:55
Плохая результативность у пушкарей, ждём когда прорвёт
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:52
Что то сомнения закрались...
Сегодня выиграли, а завтра как "левши"....?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:37
Арсенал победы на чужом поле даются гораздо тяжелее, чем на своем стадионе.
bpxett65u5xf
bpxett65u5xf
сегодня в 07:28
Три очка конечно не пахнут, но качество игры надо улучшать
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 07:10
Набрали левоногих страйкеров...
Сначала Одегар в выгодной позиции перекладывает под левую, теряет время и подрабатывает ближе к защитнику Пэлас, потом Хаверц с левого фланга бьёт левой ногой и закручивает от ворот. Видно, прям, что правой надо впечатать, но правой они неуверенны. Да, и почти всю игру через правый фланг строили левоногие
aNOOBis
aNOOBis ответ 666roza777 (раскрыть)
сегодня в 07:04
Если бы не удаление, наверное, на замену бы выпустили. Но тоже удивляюсь, что Хаверц в основе вторую игру при наличии Троссара.
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Минимальная, но все же победа канониров
konst19
konst19
сегодня в 04:57
Так и не понял за что Томиясу дали первую и вторую желтые
e44tvspqxrfz
e44tvspqxrfz
сегодня в 01:55, ред.
С победой, канониры!
666roza777
666roza777
сегодня в 01:12
Не хватало в атаке Троссара. Не понимаю, че его маринуют?
протон
протон
сегодня в 00:26
Показали характер, чемпионские очки 👍
Capral
Capral
сегодня в 00:07, ред.
Главного болельщика Арсенала- Саркиса, с победой любимого клуба!!! Немного посмотрел, и признаюсь, после удаления в составе гостей, немного стало стрёмно... Но лондонцы молодцы, выстояли и победили!!! Так держать!!! Всё-таки уровень АПЛ- значительно отличается от остальных европейских чемпионатов...

На прошлой неделе прикупил значок "Кр.П"- сегодняшнего соперника Арсенала. Надо сказать, выглядит великолепно- красивая эмблема!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Тристан
Тристан
сегодня в 00:02
Вымученная победа канониров..команда не готова играть 2 тайма, страшно представить, что будет в играх с Ливерпулем или Тоттенхэмом, там класс игроков повыше будет, чем у КП
Гость
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