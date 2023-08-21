«Арсенал» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас»

«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ со счетом 1:0.
Единственный гол забил Мартин Эдегор с пенальти на 54-й минуте.
С 67-й минуты «канониры» играли вдесятером после удаления Такехиро Томиясу.
После двух туров у «Арсенала» 6 очков, у «Кристал Пэлас» — 3.
На прошлой неделе прикупил значок "Кр.П"- сегодняшнего соперника Арсенала. Надо сказать, выглядит великолепно- красивая эмблема!!!
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На прошлой неделе прикупил значок "Кр.П"- сегодняшнего соперника Арсенала. Надо сказать, выглядит великолепно- красивая эмблема!!!
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