Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» разгромил «Удинезе»

вчера, 23:49
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 1-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Удинезе» — 3:0.

Счет уже на 2-й минуте открыл Федерико Кьеза. Душан Влахович забил второй мяч с пенальти на 20-й. На 45+3-й отличился Адриен Рабьо.

В следующем туре «Юве» сыграет с «Болоньей», а «Удинезе» — с «Салернитаной».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» одолела «Кадис» во 2-м туре чемпионата Испании
Вчера, 22:34
«Ахмат» разгромил «Оренбург»
Вчера, 21:57
«Рома» не смогла победить «Салернитану» в 1-м туре Серии А
Вчера, 21:37
«Зенит» победил «Спартак» в матче 5-го тура чемпионата России
Вчера, 21:30
«Вест Хэм» обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ
Вчера, 20:37
«Факел» набрал первые очки в сезоне, обыграв дома «Пари НН»
Вчера, 19:25
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:42
Думалось, что Удинезе сможет навязать борьбу в этом матче. А тут разгром дома.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:05
Для Юве главное, что бы и в этом сезоне, не начали " покушаться" на "кровно заработанные" очки.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
Одного тайма хватило что бы сделать результат.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 06:28
Ювентус начал сезон за здравие. Посмотрим, как будет дальше.
112910415
112910415
сегодня в 06:26
неплохо настроились ... так держать !
ABir
ABir
сегодня в 05:57
С уверенной победой туринцев!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:24
И зачем ты мне про товарищеский матч и про игры Локо стал писать?
Это разве как то помогло ЦСКА в проигранном матче с Динамо или Алании в прошлом году выпросить путёвку в РПЛ?
Правильно им отказали.
j7zt43mb69gm
j7zt43mb69gm
сегодня в 00:47
Первый тайм был хорош. Ну а во 2 тайме я другой игры от Юве и не ожидал, учитывая счёт игры.
ол
ол
сегодня в 00:18
Весь мир против нас. А мы такие!!!
протон
протон ответ agentSmith. (раскрыть)
сегодня в 00:10
Как кривая если подробно ?
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:08
Боже ты мой, да установите приложение адблок. или uBlock или AdGuard ну их не перечислить.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06, ред.
Ювентус с победой,хорошо разделали Удинезе !!!
sova147
sova147
сегодня в 00:02
Удачный первый тур для Ювентуса, достойная победа!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:51, ред.
Старушку с Победой !!! Да и Удинезе особо не сопротивлялся , хотя точно не должен был так проигрывать. Вообщем Юве повезло.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 