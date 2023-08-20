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вчера, 23:49

В матче 1-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Удинезе» — 3:0.

Счет уже на 2-й минуте открыл Федерико Кьеза. Душан Влахович забил второй мяч с пенальти на 20-й. На 45+3-й отличился Адриен Рабьо.

В следующем туре «Юве» сыграет с «Болоньей», а «Удинезе» — с «Салернитаной».