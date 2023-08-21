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«Милан» победил «Болонью» в 1-м туре Серии А

вчера, 23:42
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 1-го тура Серии А «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Голы за «россонери» забили Оливье Жиру на 11-й минуте и Кристиан Пулишич на 21-й.

В следующем туре «Милан» ждет игра с «Торино», а «Болонью» — с «Ювентусом».

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
сегодня в 09:48
Милан выиграл на классе у исторически неудобной команды , первый тайм был очень хороший , пока игра сыровата , но когда сыграются новые игроки то прибавят , состав очень качественный
sova147
sova147
сегодня в 09:18
Милан начал чемпионат успешно, хорошее начало!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:47
Браво Милан!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:30
Милан неплохо начал сезон,а Жиру молодец !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:10
Жиру красавец...
Интересно, почему он к арабам не уехал?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:50
Жиру 💪🏽
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:37
У Милана есть все шансы отлично начать чемпионат и закрепиться в группе лидеров.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Честно говоря, победа Милана была ожидаема. Так что ничего удивительного.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:02
Уверенная гостевая победа Милана даёт повод для оптимизма болельщикам "россонери" .
8s43fak2cmb8
8s43fak2cmb8
сегодня в 04:55
На классе стартовали россонери
yywssshc6tyu
yywssshc6tyu
вчера в 23:47
Жиру красавчик, продолжает быть полезным
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