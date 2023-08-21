«Милан» победил «Болонью» в 1-м туре Серии А

В матче 1-го тура Серии А «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Голы за «россонери» забили Оливье Жиру на 11-й минуте и Кристиан Пулишич на 21-й.
В следующем туре «Милан» ждет игра с «Торино», а «Болонью» — с «Ювентусом».
В матче 1-го тура Серии А «Милан» обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Голы за «россонери» забили Оливье Жиру на 11-й минуте и Кристиан Пулишич на 21-й.
В следующем туре «Милан» ждет игра с «Торино», а «Болонью» — с «Ювентусом».
Интересно, почему он к арабам не уехал?
Интересно, почему он к арабам не уехал?