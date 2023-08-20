1692557834

вчера, 21:57

В матче 5-го тура РПЛ «Ахмат» разгромил «Оренбург» 4:0.

Голы забили Артем Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24-я), Владимир Ильин (35-я) и Камило (86-я).

Это был первый матч для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненцев.

После 5 туров у «Ахмата» 6 очков и 11-е место. «Оренбург» идет последним с 1 баллом.