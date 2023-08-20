В матче 5-го тура РПЛ «Ахмат» разгромил «Оренбург» 4:0.
Голы забили Артем Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24-я), Владимир Ильин (35-я) и Камило (86-я).
Это был первый матч для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненцев.
После 5 туров у «Ахмата» 6 очков и 11-е место. «Оренбург» идет последним с 1 баллом.
Погоняли оренбургских газовиков....
Бериша ТОП, не зря его так ценят в Ахмате.
Погоняли оренбургских газовиков....
Бериша ТОП, не зря его так ценят в Ахмате.
Ну и мои поздравления новому главному тренеру Ромащенко с таким дебютом !
Такое было ощущение что против Терека сегодня играла команда из низшей лиги . Сделав в первом тайме задел в три мяча , команда хозяев поля отдала мяч и инициативу Оренбургу , который даже прижал команду хозяев поля в своей штрафной, но создать каких-то голевых моментов так и не смогли . Что сказать если статистика матча говорит о том что в створ ворот за весь матч было нанесено всего два удара . А Оренбург мог пропустить ещё больше, во втором тайме мяч угодил в штангу и вратарь бы в этом моменте не выручил . Но и такое бывает в футболе, когда игра одной из команд просто с первых минут не пошла по плану , а у второй получается всё . Терек ещё раз с Победой, ну а болельщикам Оренбурга не отчаиваться, чемпионат только начинается . Всем Добра !
Ну и мои поздравления новому главному тренеру Ромащенко с таким дебютом !
Такое было ощущение что против Терека сегодня играла команда из низшей лиги . Сделав в первом тайме задел в три мяча , команда хозяев поля отдала мяч и инициативу Оренбургу , который даже прижал команду хозяев поля в своей штрафной, но создать каких-то голевых моментов так и не смогли . Что сказать если статистика матча говорит о том что в створ ворот за весь матч было нанесено всего два удара . А Оренбург мог пропустить ещё больше, во втором тайме мяч угодил в штангу и вратарь бы в этом моменте не выручил . Но и такое бывает в футболе, когда игра одной из команд просто с первых минут не пошла по плану , а у второй получается всё . Терек ещё раз с Победой, ну а болельщикам Оренбурга не отчаиваться, чемпионат только начинается . Всем Добра !