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«Ахмат» разгромил «Оренбург»

вчера, 21:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)4 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 5-го тура РПЛ «Ахмат» разгромил «Оренбург» 4:0.

Голы забили Артем Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24-я), Владимир Ильин (35-я) и Камило (86-я).

Это был первый матч для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера грозненцев.

После 5 туров у «Ахмата» 6 очков и 11-е место. «Оренбург» идет последним с 1 баллом.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:22
Вот проиграют коням и можно сказать его миссия выполнена. Потом адьос!
112910415
112910415
сегодня в 05:36
Оренбург плох, как оказалось
ОПС
ОПС
сегодня в 05:29
Первый матч у тренера и победа. Это хорошо. Но все таки почему то мало верится в талант главного тренера Ромащенко. Пусть пройдет несколько туров, они и покажут, что к чему.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:56
Выходит смена тренера оказалась удачной.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 04:13
Терек проснулся. А вот у Оренбурга большие проблемы.
2af9vhpv7j9d
2af9vhpv7j9d
сегодня в 03:31
Белочеху пора на выход
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Мирослава с отличным дебютом !
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 01:27
В отставку бездаря, из среднека на последнее место команду скатил
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:44
Ну, почему неожиданный? Ташуев же сказал, что уходит, чтобы встряхнуть команду. Встряхнули и дальше новый какое-то время поедет на его багаже, а затем вернут Ташуева, чтобы снова встряхнуть. Так и будут трясти, пока всё не вытряхнут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:30
Может быть теперь попрет
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:29
Сегодня будет праздник в Грозном
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
Зачётик парням из Грозного!
Погоняли оренбургских газовиков....
Бериша ТОП, не зря его так ценят в Ахмате.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Мои искренние поздравления всем болельщикам Терека с заслуженной разгромной Победой !!!
Ну и мои поздравления новому главному тренеру Ромащенко с таким дебютом !
Такое было ощущение что против Терека сегодня играла команда из низшей лиги . Сделав в первом тайме задел в три мяча , команда хозяев поля отдала мяч и инициативу Оренбургу , который даже прижал команду хозяев поля в своей штрафной, но создать каких-то голевых моментов так и не смогли . Что сказать если статистика матча говорит о том что в створ ворот за весь матч было нанесено всего два удара . А Оренбург мог пропустить ещё больше, во втором тайме мяч угодил в штангу и вратарь бы в этом моменте не выручил . Но и такое бывает в футболе, когда игра одной из команд просто с первых минут не пошла по плану , а у второй получается всё . Терек ещё раз с Победой, ну а болельщикам Оренбурга не отчаиваться, чемпионат только начинается . Всем Добра !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:06
Вот это вообще внезапный результат, новый главный тренер обычно проигрывает первую игру, не успевает разобраться в команде и что-либо сделать за такой короткий срок
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:05
Видимо рано играть в Премьер Лиге фк ОРЕБУРГ..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:04
Вот и первый реальный претендент на ФНЛ.
Glosser
Glosser
вчера в 22:01
Оренбург быстро едет в пердив с таким тренером.
протон
протон
вчера в 21:58
грядет новая отставка, Иржи, все?
протон
протон
вчера в 21:58
Молодец Бериша, гол красавец и спасибо за хорошие слова в перерыве про бывшего тренера Ташуева
Гость
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