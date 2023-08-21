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«Торпедо» отметил 99-летие победой над «Нефтехимиком»

вчера, 21:23
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Торпедо» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче 6-го тура Первой лиги.

Никита Калугин вывел москвичей вперед на 10-й минуте. На 19-й Павел Котов забил ответный мяч. Победу «автозаводцам» принес перуанец Йорди Рейна — на 86-й минуте он реализовал пенальти.

«Торпедо» благодаря победе набрал 10 очков и поднялся на 6-е место. «Нефтехимик» идет 17-м.

Отметим, что несколько дней назад, 17 августа, «Торпедо» отметил свое 99-летие. По этой причине начало встречи было назначено на 19:24 — отсылка к 1924 году, когда был основан клуб.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Пора ему возвращаться в РПЛ и на долго!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:45
Легендарный клуб прозябающий на футбольных задворках.
drug01
drug01
вчера в 23:33
Хорошо вспомнить былые победы в истории этого старейшего клуба!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:19
Процесс "старения" всех клубов и структур в "новой России" продолжается,при этом везде пишут,что "официальной датой создания ФК "Торпедо" СЧИТАЕТСЯ ноябрь 1930 года.Почему СЧИТАЕТСЯ,если так и есть,история умалчивает.Главное,чтобы в этом раже не сделать всё "новое старое" старше РХ...
У нас и Санкт-Петербургский университет мановением палочки стал старше московского.А снимаешь с полки - «Настольный энциклопедический словарь» товарищества «А. Гарбель и К°»(позже-Гранат) 1892 г., выходивший в Москве с 1891 года-а там всё наоборот...
Capral
Capral
вчера в 21:42
С победой, Торпедо!!! Очень рад за команду!!! Всегда говорил и говорю: не будь в моей жизни ДИНАМО -было бы Торпедо!!! Стадион, только надо вернуть команде в новом качестве и новом виде!!! Снова прописаться на родном заводе, и всё будет замечательно!!! Торпедо- это история, традиции, личности!!!!!!!
2sea9z9xp236
2sea9z9xp236
вчера в 21:38
Пускай эта победа станет для торпедовцев началом подьема
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:36
К юбилею вытащат опять в РПЛ...
Гость
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