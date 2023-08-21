«Торпедо» отметил 99-летие победой над «Нефтехимиком»

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вчера, 21:23

«Торпедо» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче 6-го тура Первой лиги.

Никита Калугин вывел москвичей вперед на 10-й минуте. На 19-й Павел Котов забил ответный мяч. Победу «автозаводцам» принес перуанец Йорди Рейна — на 86-й минуте он реализовал пенальти.

«Торпедо» благодаря победе набрал 10 очков и поднялся на 6-е место. «Нефтехимик» идет 17-м.

Отметим, что несколько дней назад, 17 августа, «Торпедо» отметил свое 99-летие. По этой причине начало встречи было назначено на 19:24 — отсылка к 1924 году, когда был основан клуб.