Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» отклонил третье предложение по трансферу Изидора

вчера, 14:47

Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, что московский клуб отклонил ещё одно предложение по трансферу его клиента.

Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вилсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два.

По данным СМИ, в трансфере Изидора были заинтересованы «Марсель» и «Мец».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»
Сегодня, 13:56
Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит», а не в «Спартак»
Сегодня, 10:14
Стало известно, какие клубы интересуются Изидором
Сегодня, 08:36
Директор «Аякса»: «Сперцян мог стать для нас кем-то вроде Де Брюйне»
Вчера, 22:32
Медведев заявил, что «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера
Вчера, 13:18
Обляков: «Мечта поиграть в европейском чемпионате есть»
03 сентября
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:33
Ну в третий вариант я не верю вообще.
Суды будут в Европе и всё будет в пользу негра.(((
В Локо играть не будет. Лучший вариант продать.
В любой ситуации я за своих!!!)
протон
протон
вчера в 18:12
«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.
...
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
...
«Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение

Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 16:54
Улетел и что?
Пусть теперь попробует где то сыграть без разрешения от Локо.
Вы видать не следите за новостями и не знаете, что ФИФА продлило приостановку контрактов легионеров РПЛ до июня 2024 года, но это не распространяется на иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский клуб.
Так, что Изидор не имел право покидать Локо.
Локо всё знает и делает правильно, что не уступает. Если не договорятся, то будет три выхода из ситуации.
Первый Изидор будет обязан вернутся и продолжить играть за Локо.
Второй это Локо устроит предложение и он продаст Изидора.
Третий Локо вынужден будет подать в суд на Изидора и его ждёт дисквалификация и огромная компенсация.
Лучший вариант конечно будет договориться, получить хорошие деньги и отпустить Изидора.

Кстати недавно нечто подобное вытворил Вендел, но ему пришлось вернутся и играть за Зенит, так как играть без разрешение питерского клуба он нигде не мог, а на клуб заключивший с ним контракт ещё бы и санкции наложили.

Надеюсь вы прочтёте и наконец то будете в теме.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:47
Как всё запущено в РЖД…(
Страшно, аж жуть.
( Они видимо ещё не знают, что Изидор улетел из страны)
y8cjeyz8e2pa
y8cjeyz8e2pa
вчера в 15:24
В итоге продали за 0, а могли хоть что-то получить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:53
Забавно отклонять предложения за игрока, который уже ушел в закат)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 