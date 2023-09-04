«Локомотив» отклонил третье предложение по трансферу Изидора

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вчера, 14:47

Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» , рассказал, что московский клуб отклонил ещё одно предложение по трансферу его клиента.

Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вилсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два.