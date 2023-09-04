«Локомотив» отклонил третье предложение по трансферу Изидора

Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, что московский клуб отклонил ещё одно предложение по трансферу его клиента.
Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вилсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два.
По данным СМИ, в трансфере Изидора были заинтересованы «Марсель» и «Мец».
Пусть теперь попробует где то сыграть без разрешения от Локо.
Вы видать не следите за новостями и не знаете, что ФИФА продлило приостановку контрактов легионеров РПЛ до июня 2024 года, но это не распространяется на иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский клуб.
Так, что Изидор не имел право покидать Локо.
Локо всё знает и делает правильно, что не уступает. Если не договорятся, то будет три выхода из ситуации.
Первый Изидор будет обязан вернутся и продолжить играть за Локо.
Второй это Локо устроит предложение и он продаст Изидора.
Третий Локо вынужден будет подать в суд на Изидора и его ждёт дисквалификация и огромная компенсация.
Лучший вариант конечно будет договориться, получить хорошие деньги и отпустить Изидора.
Кстати недавно нечто подобное вытворил Вендел, но ему пришлось вернутся и играть за Зенит, так как играть без разрешение питерского клуба он нигде не мог, а на клуб заключивший с ним контракт ещё бы и санкции наложили.
Надеюсь вы прочтёте и наконец то будете в теме.
Пусть теперь попробует где то сыграть без разрешения от Локо.
Вы видать не следите за новостями и не знаете, что ФИФА продлило приостановку контрактов легионеров РПЛ до июня 2024 года, но это не распространяется на иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский клуб.
Так, что Изидор не имел право покидать Локо.
Локо всё знает и делает правильно, что не уступает. Если не договорятся, то будет три выхода из ситуации.
Первый Изидор будет обязан вернутся и продолжить играть за Локо.
Второй это Локо устроит предложение и он продаст Изидора.
Третий Локо вынужден будет подать в суд на Изидора и его ждёт дисквалификация и огромная компенсация.
Лучший вариант конечно будет договориться, получить хорошие деньги и отпустить Изидора.
Кстати недавно нечто подобное вытворил Вендел, но ему пришлось вернутся и играть за Зенит, так как играть без разрешение питерского клуба он нигде не мог, а на клуб заключивший с ним контракт ещё бы и санкции наложили.
Надеюсь вы прочтёте и наконец то будете в теме.
...
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
...
«Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение
Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.
...
«Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.
...
«Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение
Кулёк семок сейчас, а деньги - может быть, потом. Аренда с ПРАВОМ выкупа - это смешно.