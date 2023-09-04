Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Медведев заявил, что «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера

вчера, 13:18

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что питерский клуб близок к согласованию сенсационного трансфера.

До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны, это дает дополнительные возможности, с другой — усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто. Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»
Сегодня, 13:56
Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит», а не в «Спартак»
Сегодня, 10:14
Стало известно, какие клубы интересуются Изидором
Сегодня, 08:36
Директор «Аякса»: «Сперцян мог стать для нас кем-то вроде Де Брюйне»
Вчера, 22:32
«Локомотив» отклонил третье предложение по трансферу Изидора
Вчера, 14:47
Обляков: «Мечта поиграть в европейском чемпионате есть»
03 сентября
Сортировать
Все комментарии
баск
баск
вчера в 23:09
Дааа, давненько здесь не было настолько отмороженной галиматьи)

Особенно понравилось про универсальность Тюкавина и последний его сезон
в Динамо.
Кого только не встретишь на просторах инета, прости господи..)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01, ред.
Сенсацию заказывали ???
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:00
Доброго Здоровья Володя!
Дай то Бог, а то совсем в Динамо россиян не остаётся, ведь ходит слух, что наши Боссы уже присмотрели молодого марокканца на позицию центр-форварда.
pomor45
pomor45
вчера в 20:21
Что-то Медведев становится чрезмерно болтливым. Мог бы и подождать эти два-три дня. Да и сенсация, уверен, не такая, чтобы кого-то сильно удивить.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:11
Иван, вечер добрый! Прочтите внимательно эти слова Медведева: "До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны, это дает дополнительные возможности, с другой — усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто." Я уверен, что он говорит о футболисте НЕ из России, а из Европы. Почему? Да потому, что если бы речь шла о российском футболисте, то Медведев не говорил бы про закрытие трансферного окна в Европе. Так что не расстраивайтесь, Тюкавина Зенит пока не заберёт.
ДСА
ДСА
вчера в 19:09
По морям, по волнам... на синем тракторе Роналду едет к нам.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Я знал- что Вам понравилось.
Сразу вспомнился анекдот- про медведя и охотника...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
Изумительная фраза..
Заношу в цитатник...
Воспользуюсь ей когда ваш товарищ -собеседник начнет в очередной раз делить все средства клубов на частные честные...и газпромовские народные...))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:44
Расходы Зенита не обсуждаю, не шарю по чужим карманам..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Понятно что уровня Малкома нелегко найти....
Но ведь уже куплен у Коринтианса некий феномен Педро за 9 млн..при отступных в 120 млн....приедет зимой....
СтОит ли тратиться сейчас ???...не уверен...
Никакого провального старта сезона не случилось...
Зенит вполне может расчемпионится в 6-й раз и без вложений...и сенсаций
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:33
Шутник, Вы однако...
протон
протон
вчера в 18:32
Исходя из этих слов можно сделать вывод, что игрок будет из страны где уже закрыто трансферное окно. А это либо Европа, либо Ю.Америка. А если речь идет о молодом игроке, то скорее Ю.Америка. Поэтому можно отметать св.агентов и страны, где окно открыто. Из Европы игроки (Джало - клуб в ЛЧ, вряд ли уйдет сейчас, Энрике - скандал со ставками, но вряд ли это помешает переходу, Нерес - не молодой, но будет игроком скамейки в Бенфике). А в Бразилии талантов много, от Маркоса Леонардо до Артура из Палмейраса можно фантазировать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
Медведев просил не говорить..))....я обещал...
Даже Семак не знает...
Сенсация ведь...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:28
А как, Вы- болельщик Зенита думаете, что это за таинственный незнакомец?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:26
Загадочный и немногословный сегодня Александр Иванович оказывается любитель ребусов и квестов...)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
А вот, Медведев- опроверг эту информацию, сказав- что ложные слухи не комментирует...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:16
Ну, это уже что-то...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:13, ред.
Сейчас, по данным французского издания L'Equipe "Зенит" близок к повторению своего трансферного рекорда.
По информации "Зенит" и "ПСЖ" согласовали трансфер Юго Экитика, за которого сине-бело-голубые заплатят 40 млн евро.
Впервые, "Зенит" постарался подписать Юго 31 августа, но получил отказл от "ПСЖ", который к тому моменту боялся не успеть подписать Рандаля Коло-Муани, который рассатривался, как замена Экитику.
Однако, в последний момент парижский клуб смог уговорить "Айнтрахт" продать им Коло-Муани, а значит теперь может продать 21-летнего игрока.
Экитик является классическим центрфорвардом, но в случае необходимости может сыграть левого вингера.

"ПСЖ"летом этого года выкупил футболиста за 28.5 млн евро.
Французский клуб сразу же постарался продать игрока, а за ним выстроилась очередь из потенциальных покупателей.
Подписать Юго хотели "Айнтрахт", "Милан", "Ювентус", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
Вот только сам футболист отказался покидать "ПСЖ" и парижский клуб не смог расстаться с ним.
L'Equipe пишет, что основная причина отказа перехода в другой клуб — низкая зарплата, которую игроку предлагали в других командах.
В "ПСЖ" Экитик зарабатывает 2.5 млн евро в год и только "Зенит" был готов дать ему сопостовимые цифры.
По данным французского издания "Зенит" и сторона игрока уже согласовали контракт до 2027-го с зарплатой в три миллиона евро.
При этом, 21-летнего игрока не смущают отсутствие еврокубков и то, что он точно не попадет в сборную Франции, пока выступает в РПЛ.""


....это один из вариантов расшифровки того о чем поведал Медведев....
....так ли это - увидим....
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:46
Мбаппе у Реала перехватили что-ли?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:46
Скорее бы захлопнули эту чёртову форточку,чтобы жулики не сновали туда-сюда.
Capral
Capral
вчера в 17:26, ред.
И все-таки, мне непонятно, каким образом, предполагаемый трансфер Тюкавина в Зенит стал сенсационным? Молодой игрок, еще ничего не достигший в жизни, несформировавшийся как личность общественная и футбольная, уже стал центром внимания. Переход Фигу в Реал был сенсацией! В советском футболе, переходы братьев Мачаидзе в Спартак и Л.Буряка в Торпедо были сенсационными! Но, когда, успел переход Тюкавина в Зенит стать сенсацией? Переход Промеса в Зенит или ЦСКА- наверняка стал бы сенсацией!!! Но Тюкавина...
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
В случае развития событий по такому сценарию я всё подробно расписал. А что касается трансферов из Европы, если я правильно понимаю, то при закрытии трансферного окна клубы лишаются возможности регистрировать новых игроков, а продавать могут. Поэтому клубы РПЛ могут ещё купить кого-угодно и где угодно. Но кто из сильных молодых, кроме наших, захочет играть в России без Еврокубков и под санкциями?
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:57
Если, допустим, перейдя в Зенит он сядет на скамейку, то в Европе ему делать нечего. Чтобы быть на виду он должен выбивать всех конкурентов. Хотя возможно все эти предположения напрасны и Медведев имеет ввиду другого игрока. Ведь в Европе может тоже кто то уйти из команды, а окно есть только в России.
Capral
Capral
вчера в 16:27
Медведев говорит, что игрок может выступать на разных позициях. А на какой еще позиции может играть Тюкавин? В этом случае, речь может идти о игроке средней линии...
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:20
Доброго Здоровья lotsman!
Переход для Тюкавина в Питер будет лучше только в финансовом плане, потому что сколько не предложит Динамо Газпром отвалит больше, а что касается трамплина, то в Динамо он будет больше на виду, чем в новом клубе. В Москве он твёрдый игрок основного состава, а у Семака ему ещё нужно будет выиграть конкуренцию у Сергеева, Касьерры и других латиносов. Но повторюсь, может я рано поднимаю волну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:19
Будет очень огорчительно и не только для любителей футбола РФ , а и для самого Тюкавина. С большой долей вероятности еще один загубленный талант может попасть в эти жернова. По большому счету это второй Сергеев. Там тоже была сенсация. Могу ошибиться, но неприязнь к детищу Газпрома только растет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:17
В сеть просочилась фото будущего перспективного игрока Зенита.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:10
Доброго Здоровья Capral!
Универсальный не значит, что способен сыграть на позициях от голкипера до центрфорварда, а результативность от того и упала у него, что в голове сейчас сидит мысль к кому примкнуть к умным или красивым, а питерским не впервой работать над ослаблением конкурента, коим сейчас видится Динамо. Но дай Бог, чтобы я ошибался, но всё равно душа болит за клуб, за который болею уже больше пол века.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:10
Скорее всего ты прав. Характеристики Тюкавина подходят, контракт он не продлевает, а из Динамо настроился уйти. Но поскольку окно в Европе закрылось, то и Зенит, как я думаю, будет для него лишь трамплином в следующем европейском окне. Парень рвётся в Европу.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 15:53
там аренда
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 