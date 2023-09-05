«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Луан Перес попал в сферу интересов «Спартака».
По данным источника, московский клуб сделал предложение по трансферу футболиста, которого турецкая команда готова отпустить за 3 млн евро.
Перес перешёл в «Фенербахче» из «Марселя» летом 2022 года за 5,2 млн евро.
Спартак недавно купил Бабича, куда еще одного ЦЗ, солить что ли?
Очередные фантазии от турецких СМИ.
Спартак недавно купил Бабича, куда еще одного ЦЗ, солить что ли?
Очередные фантазии от турецких СМИ.
Освоение трансферного бюджета идёт на пять с плюсом. Уверен, что у спортивного директора, за недолгое время работы в Спартаке, уже появилось пару новых вилл.
Уже четверых купили! Столько защитников не покупали никогда!
Может под Бердыева готовят автобус с кучей защитников и полузащитников с двумя оставшимися неполноценными центральными напами
Освоение трансферного бюджета идёт на пять с плюсом. Уверен, что у спортивного директора, за недолгое время работы в Спартаке, уже появилось пару новых вилл.
Уже четверых купили! Столько защитников не покупали никогда!
Может под Бердыева готовят автобус с кучей защитников и полузащитников с двумя оставшимися неполноценными центральными напами