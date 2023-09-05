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«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»

вчера, 13:56

Защитник «Фенербахче» Луан Перес попал в сферу интересов «Спартака».

По данным источника, московский клуб сделал предложение по трансферу футболиста, которого турецкая команда готова отпустить за 3 млн евро.

Перес перешёл в «Фенербахче» из «Марселя» летом 2022 года за 5,2 млн евро.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:14
А толку -то ? Маслов не играет , Дуарте - полный пипец , Литвинов ,если играет ,то быть беде , Джикия с футболом закончил . Хлусевич хорош впереди ,но в обороне -полный ноль . Чернов ,то же ни то ни сё . Остался один Бабич . Рябчук - такая же дыра ,как и Денисов . Так что ,надо брать , а лучше двоих .
Сп62
Сп62
вчера в 20:37
Защитников уже на три состава.
Viollator
Viollator
вчера в 19:32
Сезон провален, пора менять тренера и спокойно готовиться к след. сезону.
makkie
makkie
вчера в 17:43
Ерунда какая-то.
Спартак недавно купил Бабича, куда еще одного ЦЗ, солить что ли?
Очередные фантазии от турецких СМИ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:17
Должно быть страшной силы игрок...коль при стоимости в 5 млн его отдают за 3....
протон
протон
вчера в 16:47
Вы нападающего собираетесь покупать? Или весь сезон с Соболевым и сырым Мелешиным будете мучиться?
Освоение трансферного бюджета идёт на пять с плюсом. Уверен, что у спортивного директора, за недолгое время работы в Спартаке, уже появилось пару новых вилл.
Уже четверых купили! Столько защитников не покупали никогда!
Может под Бердыева готовят автобус с кучей защитников и полузащитников с двумя оставшимися неполноценными центральными напами
Futurista
Futurista
вчера в 14:21
Перец нужен в обороне...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Там он подешивел почти вдвое,зачем он нужен!
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