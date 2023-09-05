«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче»

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вчера, 13:56

Защитник «Фенербахче» попал в сферу интересов «Спартака».

По данным источника, московский клуб сделал предложение по трансферу футболиста, которого турецкая команда готова отпустить за 3 млн евро.

Перес перешёл в «Фенербахче» из «Марселя» летом 2022 года за 5,2 млн евро.