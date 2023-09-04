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Директор «Аякса»: «Сперцян мог стать для нас кем-то вроде Де Брюйне»

вчера, 22:32

Директор «Аякса» Свен Мислинтат высказался об отказе клуба от подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы быть в «Аяксе» таким же, как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, такого как он, за такую сумму не найти.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:41
да ладно, успокоиться надо
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:32
Считаю,что Сперцян переоценен.
gc7gbajsfc6b
gc7gbajsfc6b
сегодня в 07:22
Почитаешь бесконечные фантастические новости про средненьких игроков на -ян и начинаешь подозревать мощный пиар со стороны армянского радио
протон
протон
сегодня в 06:58
Аморально считать себя более нравственным по отношению к обществу другой страны
От этого трансфера могли выиграть все. И Эдик и аякс , если бы потом его продал дороже, а они это умеют. Но вместо этого они отказались от трансфера из-за того , что он в России. Он даже не игрок сборной России , карл. А как же другие находят себе клубы, те кто приостанавливают контракты и прочее ?
valt134
valt134
сегодня в 01:02
Ребята, хотите Де Брюйне? Ну таки и денежку «отслюнявне» соответствующую.
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:54
Брюйнесян)...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:52
А в России Де Брюйне
мог бы стать Де Сперцяне.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:47
Бла Ла бла,мог бы да не стал.Зиньковский сильнее его в моменте
Futurista
Futurista
вчера в 22:39, ред.
Баллада "О Сперцяне"...

Мог бы стать как Де Брюйне
Но играет в России
А в России Де Брюйне
Мог бы стать как Сперцян...
d5xmak4ybpn4
d5xmak4ybpn4
вчера в 22:38
Сравнение конечно сильное, но не думаю что оно соответствует действительности
Гость
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