Директор «Аякса»: «Сперцян мог стать для нас кем-то вроде Де Брюйне»

Директор «Аякса» Свен Мислинтат высказался об отказе клуба от подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы быть в «Аяксе» таким же, как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, такого как он, за такую сумму не найти.
От этого трансфера могли выиграть все. И Эдик и аякс , если бы потом его продал дороже, а они это умеют. Но вместо этого они отказались от трансфера из-за того , что он в России. Он даже не игрок сборной России , карл. А как же другие находят себе клубы, те кто приостанавливают контракты и прочее ?
От этого трансфера могли выиграть все. И Эдик и аякс , если бы потом его продал дороже, а они это умеют. Но вместо этого они отказались от трансфера из-за того , что он в России. Он даже не игрок сборной России , карл. А как же другие находят себе клубы, те кто приостанавливают контракты и прочее ?
мог бы стать Де Сперцяне.
мог бы стать Де Сперцяне.
Мог бы стать как Де Брюйне
Но играет в России
А в России Де Брюйне
Мог бы стать как Сперцян...
Мог бы стать как Де Брюйне
Но играет в России
А в России Де Брюйне
Мог бы стать как Сперцян...