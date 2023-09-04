Директор «Аякса»: «Сперцян мог стать для нас кем-то вроде Де Брюйне»

Директор «Аякса» Свен Мислинтат высказался об отказе клуба от подписания полузащитника «Краснодара» .

Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы быть в «Аяксе» таким же, как Де Брюйне в «Манчестер Сити». Особенный игрок, такого как он, за такую сумму не найти.