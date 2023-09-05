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Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит», а не в «Спартак»

вчера, 10:14

Защитник Страхиня Эракович рассказал, почему принял решение перейти в «Зенит», а не в «Спартак».

Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно. Не знаю, какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:01
Легионерам плевать на то, кто спонсор у Зенита. Это у нас есть предвзятое отношение к газпрому и к Зениту в частности. А со спортивной точки зрения Зенит для легионера выглядит предпочтительнее. Больше толковых игроков в составе, стабильные результаты, нет чехарды с тренерами, схемами. Меньше медийного шума, который не связан с футболом. Да и в элитные здания Питера ничего не прилетает.
Ну и плюс денег больше платят.
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:58
- Да всё же просто: Зенит и Црвена - команды-побратимы. Много лет они друг с другом дружат и контактируют по все футбольным и другим вопросам. Какие-то взаимозачёты и проч. А Спартак здесь никаким боком... Так что всё объяснимо.
Nottrow
Nottrow ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:47
Только с Бабичем или без него, все равно на десятом месте.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Марио все ещё в ЦСКА!??🤯🤣
Понять и простить).
makkie
makkie
вчера в 12:32
Чего носятся с этим Эраковичем.
Выбрал Зенит - ну и пусть там играет. Это не тот игрок, от НЕперехода которого стоит убиваться. Спартак взял Бабича из Ла Лиги.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:27
какая блин кому разница перешёл и всё стал бы я вообще говорить на эту тему
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 12:08
У него такая слабость. Не равнодушен к ЦСКА и Гинеру. Понять и простить.
Futurista
Futurista
вчера в 12:06
112910415
112910415
вчера в 11:55
как важно быть правдивым ! )
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:38
Новость про зенит спартак и эраковича а ты про марио гинера и ЦСКА.
shlomo
shlomo
вчера в 10:57
Спартак предложил мало.... а тут и деньги и возможное чемпионство.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:55
Тимощук : -правильно сказал ,когда зашёл разговор про деньги ! Я то же так говорил . ))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:46
Или лукавит, или переводчик перевел его слова некорректно. Как-то не вяжется, получал предложение от Спартака, а какое не знает, а может как обычно слова выхвачены из контекста.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:33
Ну выбрал и выбрал. Не умирать же из-за этого. Марио тоже выбрал и у ЕЛГ похоже все ещё изжога).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:22
Не надо лукавить. Скажи честно, меня привлекла архитектура Питера, возможность сходить в Мариинку и белые ночи. А деньги для меня совсем не важны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:15
Захотел играть в качественный футбол - и все тут.
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