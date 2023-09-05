Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит», а не в «Спартак»

Защитник Страхиня Эракович рассказал, почему принял решение перейти в «Зенит», а не в «Спартак».
Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно. Не знаю, какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал.
Ну и плюс денег больше платят.
Ну и плюс денег больше платят.
Понять и простить).
Понять и простить).
Выбрал Зенит - ну и пусть там играет. Это не тот игрок, от НЕперехода которого стоит убиваться. Спартак взял Бабича из Ла Лиги.
Выбрал Зенит - ну и пусть там играет. Это не тот игрок, от НЕперехода которого стоит убиваться. Спартак взял Бабича из Ла Лиги.