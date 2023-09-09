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Холанд: «Думаю, что у меня есть шансы выиграть „Золотой мяч“ в этом году»

вчера, 14:56

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, верит ли он, что может выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще прибавить, я молод. Я думаю, что у меня есть шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:07
Возможно у Холланда было бы больше шансов, если бы в решающих матчах он хоть какими-нибудь действиями результативными отметился. Бомбардир то он шикарный! Провёл впечатляющий сезон. Но провалился в решающих матчах. Полуфинал и финал Лиги чемпионов, а так же финал Кубка Англии.
Сейчас он играет без Де Брюйне, который травмировался в матче 1 тура АПЛ. Вроде, 6 голов у него в первых 4 турах АПЛ - и это при том, что Сити пока и близко не вышел на свои проектные мощности...
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:03
Может, только вратарю Буну, но ему прям нужно было проявить себя в финале. Хотя не знаю. Но уже был прецедент, когда только за ЧМ дали, в 2006 году. Защитник Каннаваро взял ЗМ, Буффон стал вторым. Может, Хакими тоже по такому принципу получил бы или Буну. От Марокко никто не ждал ничего, а они удивили всех. Если бы выиграли ЧМ, на этой волне вполне могли бы дать ЗМ. Тут нужно смотреть, как они бы выиграли. Например, я уверен на 100%, что Мбаппе не было бы в тройке номинантов, если бы не хет-трик в финале ЧМ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Ответь пожалуйста на вопрос. Если бы сборная Марокко не вылетела в полуфинале ЧМ, а выиграла финал. Объективно было бы дать Золотой мяч Хакими или Зиешу? Будет ли звание лучшего футболиста планеты отражать в этом случае действительность?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
Есть исключения в виде Ибры. Это единичные случаи, если взять по большому счету высоким игрокам трудно удается создавать дриблинг это все антропометрия человека, Если взять в сумме то по большому счету дриблеры низкорослые с низкой посадкой тела. Ибрагимович он ведь с детства еще пересматривал игры бразильцев, та пластика еще дана ему от карате мы все знаем как он прекрасно мог бить через ножницы к примеру. Крауч бил через себя бывало, но это не являлось дриблингом по сути. Крауч не был дриблером.
Ну про Левандовски это понятно. Для меня дриблерами являются это Роналду, Месси, Роналдиньо, Роналдо, Неймар, Азар, Робиньо, Зидан, Иньета, Каурежма. И все они ниже ростом 190.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:07
У Холанда были реальные шансы чтобы закрепить свою кандидатуру в плей-офф встречах ЛЧ, в финале КА, и больших матчах АПЛ. С метра не забивал ни один свой момент. По факту, годом ранее они не оформили требл, чисто из-за Гриллиша, который вместо того чтоб похоронить Реал отдал свой фланг, те чудом камбекнули. Забивали больше голов без Страйкера, набрали больше очков чем квадрупловский Ливерпуль. А тут Арсенал сам все профукал, в матчах с Реалом камбека не случилось - Гриллиш уже адаптирован, у Интера свой Холанд профукал все. В общем, даже цифры говорят МС с таким тараном не так много забил, не так часто побеждал.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:52
Краучу и Ибрагимовичу не мешал высокий рост и они шли в дриблинг, забивали через себя и со штрафных. А Холанн использует только то, в чем он хорош, то есть замыкает.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:49, ред.
Не пойму, зачем ты мне пытаешься доказать, что Месси не достоин ЗМ???? Я считаю, что Месси достоин. Свои аргументы привел. Это мое мнение, я буду за него держаться. Как оказалось, с моим мнением согласны большинство. Ты не согласен? Ок. Это твое мнение. Я не знаю ни одного обладателя ЗМ, которым были бы довольны все. Всегда есть какой-то процент недовольных. Они найдут любые аргументы почему должен быть не он, а кто-нибудь другой.

ЗМ получит Месси. Смирись. Считаешь, что он не достоин? Считай дальше. Что от этого изменится? Ничего. Например, я считаю, что ЗМ 2013 Роналду получил незаслуженно, но от моего мнения ничего не зависит.
протон
протон ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:41
Холанд сейчас в шаге от получения ЗМ. Возможно, он не такой дриблер и креативный игрок, как Рон или Месси, но он машина. Убийца просто уничтожает соперника на поле своими хет-триками и пента-триками. Это реальная угроза для всех на поле с таким тренером, как Пеп. Что бы не говорили, но это неоспоримая объективная истина. Игроку всего 23 года только начало карьеры и сколько титулов? Когда говорят что он не дриблер а вы попробуйте при росте 194 см. То что требуется нападающему он выдает результативно максимально. Чего стоит только один пушечный удар этого фантастического игрока , просто разрывает сетку ворот. Он аномально много бьет по восходящей траектории (со странной техникой) Лично мне будет очень приятно если ЗМ получит Холанд!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:26
Пока он самый главный претендент, но от травм никто не застрахован.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Да отдают и голосуют на ЗМ за кого выгодно.........Месси и игроки Реала Роналду Бензема и Модрич это маркетинговых ход....... статусные игроки статусные клубы.

По твоей логике и Холанд получается пассажир в МС, ведь клуб к треблу тащили Родри и КДБ а норвег только замыкал....... а Месси который провалился за два года с ПСЖ и вообще никак себя не проявил в плейофф ЛЧ но удачно выступил на ЧМ...... является тащером.
Tex
Tex ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:59
так это не награда лучшему футболисту, а простой маркетинговая чепуха, которая уже давно сама в себе и живет по своим правилам. Там голосуют те, кто никого кроме Месси, Роналду или игроков Барселоны/Реала и не знают особо.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:27
Коррумпированные? Я напоминаю, что ЗМ дается путем голосования тренеров, капитанов и журналистов со всего мира. По твоей логике, они все коррумпированные? Результаты голосования потом публикуются. Каждый может посмотреть, кто за кого голосовал. Кто-то хоть раз заявил, что его голос не тому отошел?

Что касается ЗМ 2021. Месси выиграл не из-за Кубка Америки, а потому что не было достойных конкурентов. Левандовски в тот год выиграл только чемпионат (который раз подряд!!). Жоржиньо скорее был пассажиром, чем ключевым игроком на Евро и в ЛЧ. Кстати, тогда они не остались без наград. Получили лучшего игрока сезона УЕФА.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:18
Мбаппе уже выиграл ЧМ он получил золотой мяч? нет. Почему как только Месси выигрывает кубок Америки получив за это ЗМ 21 или сейчас Чм это становиться снова актуально, а когда эти трофеи берут другие все молчат и смотрят на персональную статистику, и говорят Месси лучший в индивидуальном плане.

PS Последние 10 лет золотые мячи получали Либо Месси либо игроки Реала с победой в ЛЧ (Модрич Роналду и Бензема)........у остальных нету вообще шансов игроки Баварии (Левандовски), Ливерпуля (Ван Дейк, Салах), Челси (Жоржиньо) не достойны получается как и сегодня игроки МС.............. у всех победы в ЛЧ. получается францфутбола и золотой мяч корумпированые.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:06
За голы аутсайдерам не дают мячи
протон
протон
вчера в 16:04
Отличный нападающий, но в играх за сборную, как-то выпадающий. Физические данные, чувство гола, бешеная статистика, но не креативный, да и команда слишком хорошо его поддерживает
Крепкая сборная Норвегии - это сильно. Сборная, которая в рейтинге ФИФА на 44 месте, там где Словакия, Панама, Коста Рика и Румыния. Крепчайшая сборная.
Родри очень недооценивают, как опорник он выжигает все, грамотно ведёт игру, выдает шикарные передачи, и самое необычное для опорника, что он много забивает, причем забивает всегда очень важные и победные голы
Elliada
Elliada
вчера в 16:03
Основная масса недовольных - это хейтеры Месси. Что было бы, если финал ЧМ выиграла бы Франция? ЗМ получил бы Мбаппе. И тогда никто не посмел сказать, что он не заслужил. Никто не сказал бы, что ЧМ это всего лишь 7 матчей, что Лига 1 - лига фермеров и т. д. То есть, любой игрок с ЧМ + чемпионат считался бы достойным. У хейтеров нет объективности, только неприязнь к конкретному человеку и поиски оправданий почему не он.

Я сейчас посмотрел. В истории Европы 10 раз выигрывались треблы и только 2 раза из 10 победитель требла выигрывал ЗМ. То есть, требл никогда не был гарантией получения ЗМ. Так почему сейчас это должно стать главным критерием?
DXTK
DXTK
вчера в 15:54, ред.
Верим в Холанда!!!
Порк 1
Порк 1 ответ 6ggs9ps55mf8 (раскрыть)
вчера в 15:54
Так он и не выиграл!
Порк 1
Порк 1
вчера в 15:51
Нету. Пока жив коллекционер краденного. Алчный гномка.
Capral
Capral
вчера в 15:44
Выиграть одну из "бутс"- шанс есть. Но для ЗМ- нужно нечто большее...
lotsman
lotsman
вчера в 15:33
Вот в том то и дело, что ты молод и у тебя ещё всё впереди. А кое кто, очень распиаренный, на будущее уже может не рассчитывать, у него уже закат карьеры и ему этот золотой мяч определят как пенсионный подарок. А ты ещё молод и свой золотой мяч ещё успеешь получить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:32
Повторюсь ещё раз.
Без международных турниров в составе сборной (ЧЕ, ЧМ) ему нихрена не светит.
Пора делать двойное гражданство и выступать за Германию , Бельгию, либо Голландию.
амурец
амурец
вчера в 15:04, ред.
Наивный парень, мяч уже давно куплен распиаренному гному
6ggs9ps55mf8
6ggs9ps55mf8
вчера в 15:00
У тебя был бы шанс если Месси не выиграл бы чемпионат мира
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