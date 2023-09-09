Холанд: «Думаю, что у меня есть шансы выиграть „Золотой мяч“ в этом году»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, верит ли он, что может выиграть «Золотой мяч» в этом году.
Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще прибавить, я молод. Я думаю, что у меня есть шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году.
Я сейчас посмотрел. В истории Европы 10 раз выигрывались треблы и только 2 раза из 10 победитель требла выигрывал ЗМ. То есть, требл никогда не был гарантией получения ЗМ. Так почему сейчас это должно стать главным критерием?
Я сейчас посмотрел. В истории Европы 10 раз выигрывались треблы и только 2 раза из 10 победитель требла выигрывал ЗМ. То есть, требл никогда не был гарантией получения ЗМ. Так почему сейчас это должно стать главным критерием?
Что касается ЗМ 2021. Месси выиграл не из-за Кубка Америки, а потому что не было достойных конкурентов. Левандовски в тот год выиграл только чемпионат (который раз подряд!!). Жоржиньо скорее был пассажиром, чем ключевым игроком на Евро и в ЛЧ. Кстати, тогда они не остались без наград. Получили лучшего игрока сезона УЕФА.
Что касается ЗМ 2021. Месси выиграл не из-за Кубка Америки, а потому что не было достойных конкурентов. Левандовски в тот год выиграл только чемпионат (который раз подряд!!). Жоржиньо скорее был пассажиром, чем ключевым игроком на Евро и в ЛЧ. Кстати, тогда они не остались без наград. Получили лучшего игрока сезона УЕФА.