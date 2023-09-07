РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока по итогам июля и августа

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на получение награды лучшему футболисту по итогам июля и августа.
В список вошли 5 человек — нападающие Матео Кассьерра («Зенит» — 6 голов и 1 результативная передача в 6 матчах), Бенхамин Гарре, («Крылья Советов» — 3 забитых мяча и 2 голевых паса в 5 поединках), Тео Бонгонда, («Спартак» — 3 гола и 1 ассист в 6 играх), Константин Тюкавин, («Динамо» — 3 гола и 2 голевые передачи в 6 встречах), а также вратарь Матвей Сафонов, («Краснодар» — 4 сухих матча из 6).
В голосовании принимают участие эксперты РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице Премьер-Лиги в социальной сети ВКонтакте.
Если определять лучшего, то смотреть надо не только по количеству забитых мячей, но и потому- кому были забиты мячи в каких играх, и с кем. Можно конечно, тупо назначить кого угодно, поскольку, убитому российскому футболу- точно, хуже уже не будет...
Если определять лучшего, то смотреть надо не только по количеству забитых мячей, но и потому- кому были забиты мячи в каких играх, и с кем. Можно конечно, тупо назначить кого угодно, поскольку, убитому российскому футболу- точно, хуже уже не будет...