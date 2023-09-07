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РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока по итогам июля и августа

вчера, 12:40

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на получение награды лучшему футболисту по итогам июля и августа.

В список вошли 5 человек — нападающие Матео Кассьерра («Зенит» — 6 голов и 1 результативная передача в 6 матчах), Бенхамин Гарре, («Крылья Советов» — 3 забитых мяча и 2 голевых паса в 5 поединках), Тео Бонгонда, («Спартак» — 3 гола и 1 ассист в 6 играх), Константин Тюкавин, («Динамо» — 3 гола и 2 голевые передачи в 6 встречах), а также вратарь Матвей Сафонов, («Краснодар» — 4 сухих матча из 6).

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Премьер-Лиги в социальной сети ВКонтакте.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:58, ред.
Не стоит обсуждения, поскольку лучший мало чем отличается от худшего. Вратарь вообще особая стать. Учредите опцию - лучший вратарь, и оценивайте.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:26
Хоть я и не болела ЦСКА - но лучший игрок нога Акинфеева))
KTS84
KTS84
вчера в 20:24
Гарре
george666
george666
вчера в 20:12
Сафонов!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23
Полностью поддерживаю твои слова.
Capral
Capral
вчера в 14:52
Как по мне- никто.
Если определять лучшего, то смотреть надо не только по количеству забитых мячей, но и потому- кому были забиты мячи в каких играх, и с кем. Можно конечно, тупо назначить кого угодно, поскольку, убитому российскому футболу- точно, хуже уже не будет...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:00
Голоса болельщиков чаще всего не всегда звучат объективно в таких голосованиях, эксперты более беспристрастны в опросах.
протон
протон
вчера в 13:35
Бонгонда в списке чисто для того, чтоб хоть кто-то из Спартака был и больше людей проголосовало. Забавно то, что орда кб болел сделает его как минимум 2 в голосовалке за несколько результативных действий против аутсайдеров, в то время как Гарре, который тащит Крылья будет последним, так как голосуют не за лучшего, а за своего
lotsman
lotsman
вчера в 13:35, ред.
Мне понравился, больше всех, Тюкавин, из Динамо. Хотя по результативности больше подходит Кассьерра из нашего Зенита. Смотря по каким критериям будут голосовать. Независимость голосов ведь не проверишь. Но лично моё мнение, такое.
memphis
memphis
вчера в 13:09, ред.
Гарре!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:00
Интересно было бы увидеть статистику за кого проголосовали болельщики и даже болельщики каких команд.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:51
А где Эдгар Севикян?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:48, ред.
Хм. Ну надо же ! Есть русские имена... Прогресс прям таки.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 12:47
Мне кажется, Тюкавин заслужил.
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