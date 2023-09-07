РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока по итогам июля и августа

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вчера, 12:40

Российская Премьер-Лига назвала претендентов на получение награды лучшему футболисту по итогам июля и августа.

В список вошли 5 человек — нападающие («Зенит» — 6 голов и 1 результативная передача в 6 матчах), , («Крылья Советов» — 3 забитых мяча и 2 голевых паса в 5 поединках), , («Спартак» — 3 гола и 1 ассист в 6 играх), , («Динамо» — 3 гола и 2 голевые передачи в 6 встречах), а также вратарь , («Краснодар» — 4 сухих матча из 6).

В голосовании принимают участие эксперты РПЛ , эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Премьер-Лиги в социальной сети ВКонтакте.