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Гризманн: «Кто должен выиграть „Золотой мяч“? Я»

вчера, 09:04

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Я. Я должен победить, ты забываешь, что я тоже номинирован, ха-ха. Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но сейчас год чемпионата мира, понимаете?

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Все комментарии
just futball
just futball ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:26
Я не говорил что надо чтото сделать финальных матчах. И я не против что Холланд получил ЗМ.
Я имел виду ко всем можно докопаться. Но говорить сыграл 7 хороших матчей за сезон это перебор.
Igo0rek
Igo0rek ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 19:55
Точно? Сейчас Месси как выиграет МЛС, как назабивает в товарищеских матчах сборных, и снова дадут ему ЗМ.
de1-pier0
de1-pier0 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:54
Хорошо, на следующий год золотой мяч получит либо Холанд либо Мбаппе.
Igo0rek
Igo0rek ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 19:49
А если игрок забивает в чемпионате много голов, лучший бомбардир, лучший бомбардир ЛЧ, но его сборная не способна выиграть ЧМ, потому что он единственный топовый игрок в сборной. Он не может выиграть Золотой мяч, хотя по всем показателям превосходит победителя ЧМ, только потому что не выиграл ЧМ?
de1-pier0
de1-pier0 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:46
Эти игроки в сборной,своих командах тоже в первых рядах. Я же не говорю что они целый сезон отдыхают, и выходят на 7 матчей в году,то что они подготовлены лучше, поэтому взяли чемпионат мира.
Igo0rek
Igo0rek ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 19:36
То есть ты подтверждаешь, что нужно брать во внимание несколько игр в сезоне сборных команд, игнорируя клубный футбол?
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:35
Выбор вполне может быть объективным, если разработать алгоритм, формулы, которые учитывая все показатели и учитывая корригирующий коэффициент уровня лиг и турниров определит лучшего футболиста мира. Выбор не может быть субъективен, это неправильно. Здесь важна точность, а не личные пристрастия отдельных лиц.
Igo0rek
Igo0rek ответ just futball (раскрыть)
вчера в 19:31
Чтобы получить Золотой мяч, нужно что-то сделать в финальных матчах?
Capral
Capral ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 19:30
Киевляне еще перед началом турнира расценивались как главный фаворит КК. Состав турнира, конечно, был до неприличия слабый. Вот Вам пример. В 1/4, киевляне играли с венским Рапидом, а годом раньше, и тоже в КК, с Рапидом играло московское ДИНАМО. Но разница в том, что против москвичей играли Панёнка и Кранкль, а против киевлян, и тот, и другой- уже не играли, что конечно, в значительной степени облегчило задачу киевлянам. Ну а в 1/2 и вовсе соперник был смехотворный- пражская Дукла. В финале противостоял Атлетико. И вот что самое смешное. После победного финала, капитан киевлян А.Демьяненко вспоминал, цитирую: "В финале, как обычно, минут за 40 до начала игры мы вышли на разминку. Тренируясь, мы обратили внимание, что испанцы всё время смотрят на нас. Мы долгое время не могли понять в чем дело. После игры, один из французских журналистов нам сказал, что игроки Атлетико нас откровенно боялись еще до игры"...

Всё это конечно не умоляет яркой победы киевлян, но и нельзя не отметить, что состав КК, всегда, как правило был слабее, чем КУ, и тем более, чем КЧ. Видимо и поэтому, тоже, его в 1998-м упростили.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:58
Если бы ты следил за моими комментариями, то знал бы, что Холанна я критиковал еще с прошлой осени, когда треблом и победой Месси на ЧМ еще не пахло. Холанн не заслужил ЗМ и Месси здесь ни при чем. Единственный игрок Сити, который заслужил ЗМ, это Де Брюйне, но его нет в тройке, поэтому Месси мой выбор.
de1-pier0
de1-pier0 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:49
Ну тут Динамо Киев не виноват, ну в финале Атлетико Мадрид, этот матч как сегодня помню, 3-0,Заваров,Блохмн...третий не помню,
de1-pier0
de1-pier0 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:23
Команды создаются годами,там всё начерченно все схемы,это механизм, а сборная она создаётся за месяц, всё с нуля,всё по новому, у Аргентины 11 игроков из 11 команд, это очень сложно создать такую команду..Поэтому Месси и только он,ну может быть и Мбаппе,ну точно не Холанд.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:31
Снейдера не было в тройке номинантов на ЗМ. Говорить, что у него украли глупо. К примеру, фанаты Роналду говорят, что Модрич украл у него ЗМ в 2018. Там хоть как-то оправданно, ведь Роналду занял второе место, а не как Снейдер 4-е или 5-е.

То же самое про "хорош" можно сказать про Альвареса. У него ЧМ + требл. На ЧМ был хорош, забил 4 гола, 2 из которых в полуфинале. В МС играл мало, но не терялся в важных матчах, как Холанн. Есть гол в Суперкубке, в полуфинале ЛЧ с Реалом и т. д.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:22
Значит ты не смотрел тот год футбол. Он был лучшим в интере одним из лучших на чемпионате мира. Милито был хорош как и весь интер но снейдер был главной скрипкой в интере и голандии.

А то что его не было в тройке это вопрос у тем кто дает зм. Это самая воровство за 20 лет. Были спорные как 2006 2013 2019 2021 но 2010 тут я считаю что снейдер заслужил. Как минимум интер тогда победил лучшую версию барселоны в полуфинале. И не случайная победа была интер тактически переиграл барсу. По другому и не возможно было
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:20
Снейдер был хорош в Интере и дошел до Финала Чм, играй он в те годы за Барселону или Реал тогда получил бы, эти клубы были брендами во всем мире.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:19
За Танцы на поле не дают мячи
Elliada
Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 16:08
Вот кстати. Никогда не понимал, почему все говорят, что Снейдер был достоин ЗМ в 2010 году. Его даже в тройке номинантов не было. Он не стал лучшим игроком или бомбардиром во всех турнирах. Даже в Интере не был лучшим. Там Милито тащил. Да, выиграл требл и дошел до финала ЧМ, но он не был тащером, а скорее, как Альварес в этом году, просто был частью команды.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:57
Если добавляешь то надо добавить лучших 2010 году снейдера. в 2011 году ну после месси кого нибудь. 2011 году месси был заслуженным победителем
just futball
just futball ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:32
Значить заслужил
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:31, ред.
самое интересное что фанат МС не хочет чтобы золотой мяч получил игрок МС Холанд, а хочет чтобы его отдали уехавшему в МЛС Месси.
just futball
just futball ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:31
Всего 7 матча? Серезно?
У Месси гол+пасс= 61
У Холланда гол+пасс= 65
Не большая разница..
Но считать свою мнению обективно и говорить что сыграл хорошо всего лишь 7 матчей за сезон это как минимум не правильно.
Вспомни что творили Месси и Неймар а начале прошлого сезона. Да, Месси немного отстранился после ЧМ, но все равно забивал и отдавал голевые.
А Холланд при всем уважении ничего не мог сделать в финальных матчах.

Так что, Любой итог можно считать спорным или справедливым. Зависить от человеческих факторов.(нравиться/ненравиться)
амурец
амурец
вчера в 15:06
Мяч уже купили гному
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:23
Пас, дриблинг, голы и т. д. - всё, что есть в футболе. Какие бы не были критерии выбора лучшего игрока планеты, это будет всегда субъективный выбор каждого человека. Тем и прекрасен футбол, что всегда вызывает жаркие дискуссии и споры!
Elliada
Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 14:17
Бензема и поляка просто до кучи добавил. Остальные были в прайме. По поводу Каннаварро и Модрича. Может, тема их статистики поднималась, но сам факт того, что ЗМ им дали без учета статистики. Ибо цифры у них даже не двузначные.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:52
Месси позвонит УЕФА и он получит этот мяч
Igo0rek
Igo0rek ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 13:18
Вручение Золотого мяча за победу на ЧМ, это просто смешно. То есть ты можешь выиграть все на клубном уровне, забить 100+ голов за сезон, накручивать всех и вся на поле. Но Золотой мяч забирает футболист, который хорошо провел 7 матчей. Ммм, объективно хахахах
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:15
Хорошо. Из каких критериев рассчитывается "индивидуальная игра"? Считают КПД? Так Месси далеко не лучший по КПД в сезоне 22/23, из каких алгоритмов состоит выбор лучшего футболиста мира? Или это по личностным ощущениям и пристрастиям тех, кто голосует? По популярности в СМИ? Если Золотой мяч вручают по личным ощущениям, то эта награда пустышка. Если чтобы получить Золотой мяч нужно выиграть ЧМ, это вдвойне пустышка.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:59
Когда дали Модричу тема поднималась . Еще как поднималась. А Когда канаваро дали ты я думаю еще в школу ходил и не знаешь что споры и там были.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:57
Причем тут бензема 2010. Во первых бензема 2010 не праймовый. А во вторых в 2010 году зм заслуживал Снейдер на втором месте Иньеста. И левандовский в 2011 не был лучшим.
Elliada
Elliada
вчера в 12:36
2009 год. Роналду 24 года. Месси выигрывает ЗМ
2010 год. Бензема 23 года. Месси выигрывает ЗМ
2011 год. Левандовскому 23 года. Месси выигрывает ЗМ
2015 год. Неймару 23 года. Месси выигрывает ЗМ
2021 год. Мбаппе 23 года. Месси выигрывает ЗМ
2023 год. Холанну 23 года. Месси выигрывает ЗМ.

Месси любит уделывать праймовых "лучших игроков мира".
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