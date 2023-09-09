Гризманн: «Кто должен выиграть „Золотой мяч“? Я»

Нападающий «Атлетико» ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Я. Я должен победить, ты забываешь, что я тоже номинирован, ха-ха. Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но сейчас год чемпионата мира, понимаете?