Гризманн: «Кто должен выиграть „Золотой мяч“? Я»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».
Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Я. Я должен победить, ты забываешь, что я тоже номинирован, ха-ха. Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но сейчас год чемпионата мира, понимаете?
Ты не забывай, что успехи Сити это заслуга Гвардиолы, а не отдельных игроков. Выиграла именно команда. Посмотри, как играют Холанн, КДБ, Гюндоган, Грилиш и другие в МС и за сборную. Прям небо и земля. Говоришь, что Месси провалился в ЛЧ, также самое можно предъявить, что Холанн и КДБ провалились на ЧМ.
Ты не забывай, что успехи Сити это заслуга Гвардиолы, а не отдельных игроков. Выиграла именно команда. Посмотри, как играют Холанн, КДБ, Гюндоган, Грилиш и другие в МС и за сборную. Прям небо и земля. Говоришь, что Месси провалился в ЛЧ, также самое можно предъявить, что Холанн и КДБ провалились на ЧМ.
Но в тебе говорит твоя безграничная любовь к Месси, нежели чем холодный расчет.
Я например ненавижу Левандовски. Он у меня вызывает чувство тошноты. Но даже с моим отношением к нему, он заслужил в свое время Золотой мяч, а не Месси. Это факт, хоть и очень неприятный для меня.
Что касается разницы в игре футболистов за клуб и сборную, я скажу то, что говорил уже не раз. Сборная это не объективное мерило умений футболистов. Де Брейне в Манчестер Сити тренируется с партнерами каждый день, он интуитивно уже знает кто куда побежит, с какой скоростью и как правильно отдать передачу. А сборная собирается несколько раз в год, там не такой синергии и быть не может.
Я вообще считаю, что принимать во внимание статистику игр за сборную в контексте Золотого мяча, это в корне неправильно. Звание лучшего игрока ЧМ или ЧЕ, должны быть единственными высшими индивидуальными наградами на уровне сборных.
А сейчас критерии вручения Золотого мяча очень сомнительны и требуют пересмотра алгоритмов.
Но в тебе говорит твоя безграничная любовь к Месси, нежели чем холодный расчет.
Я например ненавижу Левандовски. Он у меня вызывает чувство тошноты. Но даже с моим отношением к нему, он заслужил в свое время Золотой мяч, а не Месси. Это факт, хоть и очень неприятный для меня.
Что касается разницы в игре футболистов за клуб и сборную, я скажу то, что говорил уже не раз. Сборная это не объективное мерило умений футболистов. Де Брейне в Манчестер Сити тренируется с партнерами каждый день, он интуитивно уже знает кто куда побежит, с какой скоростью и как правильно отдать передачу. А сборная собирается несколько раз в год, там не такой синергии и быть не может.
Я вообще считаю, что принимать во внимание статистику игр за сборную в контексте Золотого мяча, это в корне неправильно. Звание лучшего игрока ЧМ или ЧЕ, должны быть единственными высшими индивидуальными наградами на уровне сборных.
А сейчас критерии вручения Золотого мяча очень сомнительны и требуют пересмотра алгоритмов.
ЗМ дают за индивидуальную игру, а не за трофеи или статистику. Если судить по трофеям, то ЗМ должен получить Альварес, у которого ЧМ + требл. А его даже в пятерке нет. Зато есть Мбаппе и Виннисиус, которые ничего не выиграли, но играли отлично. У Месси есть игра, статистика и трофеи. У Холанна только статистика и трофеи.
По поводу того, что результаты сборных не должны учитываться в голосовании ЗМ. Как можно не считать главный турнир в футболе?? Тем более, что ты сам признал, что играть в сборной тяжелее, чем в клубе. Легче добиться результата, когда ты играешь с одними партнерам каждый день, чем, если несколько раз в год с другими.
ЗМ дают за индивидуальную игру, а не за трофеи или статистику. Если судить по трофеям, то ЗМ должен получить Альварес, у которого ЧМ + требл. А его даже в пятерке нет. Зато есть Мбаппе и Виннисиус, которые ничего не выиграли, но играли отлично. У Месси есть игра, статистика и трофеи. У Холанна только статистика и трофеи.
По поводу того, что результаты сборных не должны учитываться в голосовании ЗМ. Как можно не считать главный турнир в футболе?? Тем более, что ты сам признал, что играть в сборной тяжелее, чем в клубе. Легче добиться результата, когда ты играешь с одними партнерам каждый день, чем, если несколько раз в год с другими.