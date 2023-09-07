АПЛ объявила номинантов на получение приза лучшему футболисту августа

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вчера, 14:52

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца.

В него вошли: («Ноттингем Форест» — 3 гола в 3 матчах), («Вест Хэм» — 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 3 играх), («Тоттенхэм» — гол и 2 передачи в 3 поединках), («Брентфорд» — 3 гола в 3 встречах), («Брайтон» — гол и 2 ассиста в 3 матчах), («Манчестер Сити» — 2 гола и 1 голевой пас в 3 матчах).

Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.

Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.