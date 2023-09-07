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АПЛ объявила номинантов на получение приза лучшему футболисту августа

вчера, 14:52

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца.

В него вошли: Тайво Авонийи («Ноттингем Форест» — 3 гола в 3 матчах), Джаррод Боуэн («Вест Хэм» — 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 3 играх), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм» — гол и 2 передачи в 3 поединках), Брайан Мбеумо («Брентфорд» — 3 гола в 3 встречах), Каору Митома («Брайтон» — гол и 2 ассиста в 3 матчах), Родри («Манчестер Сити» — 2 гола и 1 голевой пас в 3 матчах).

Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.

Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Родри - за решающий гол ворота Шеффилда....... думаю игроку фаворита отдадут награду
протон
протон
вчера в 15:42
Тут думать нечего. Родри.
Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл.
Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник.
Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
Хотя тот случай, когда однозначно не скажешь, многие были хороши. По позиции Родри напрашивается, из опорки 2 гола забил, но по ощущениям круто сыграл Мэддисон. Но, повторюсь, тут даже какого-то явного аутсайдера нет, все были очень полезны для своих команд.
Elliada
Elliada
вчера в 14:54
Родри!
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