АПЛ объявила номинантов на получение приза лучшему футболисту августа

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока прошлого месяца.
В него вошли: Тайво Авонийи («Ноттингем Форест» — 3 гола в 3 матчах), Джаррод Боуэн («Вест Хэм» — 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 3 играх), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм» — гол и 2 передачи в 3 поединках), Брайан Мбеумо («Брентфорд» — 3 гола в 3 встречах), Каору Митома («Брайтон» — гол и 2 ассиста в 3 матчах), Родри («Манчестер Сити» — 2 гола и 1 голевой пас в 3 матчах).
Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.
Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.
Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл.
Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник.
Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
Хотя тот случай, когда однозначно не скажешь, многие были хороши. По позиции Родри напрашивается, из опорки 2 гола забил, но по ощущениям круто сыграл Мэддисон. Но, повторюсь, тут даже какого-то явного аутсайдера нет, все были очень полезны для своих команд.
Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл.
Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник.
Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
Хотя тот случай, когда однозначно не скажешь, многие были хороши. По позиции Родри напрашивается, из опорки 2 гола забил, но по ощущениям круто сыграл Мэддисон. Но, повторюсь, тут даже какого-то явного аутсайдера нет, все были очень полезны для своих команд.