Стали известны претенденты на звание лучшего тренера августа в АПЛ

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру прошлого месяца.
В него вошли: Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Анге Постекоглу («Тоттенхэм»).
Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.
Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.
Ну и конечно же стоит отметить Анге! Полностью поменял стиль шпор, и даже оставшись без главной звезды Тоттенхэма, все равно показывает отличные результаты!!!
Ну и конечно же стоит отметить Анге! Полностью поменял стиль шпор, и даже оставшись без главной звезды Тоттенхэма, все равно показывает отличные результаты!!!