Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера августа в АПЛ

вчера, 14:59

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру прошлого месяца.

В него вошли: Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Анге Постекоглу («Тоттенхэм»).

Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.

Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАПЛ объявила номинантов на получение приза лучшему футболисту августа
Вчера, 14:52
ОфициальноРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока по итогам июля и августа
Вчера, 12:40
«Золотой мяч» без Роналду и спор за «Трофей Яшина». Объявлены номинанты престижных премий
Вчера, 10:37Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии11
Названы претенденты на получение награды лучшему молодому игроку года
Вчера, 09:44
Названы претенденты на получение приза имени Льва Яшина
Вчера, 09:31
Роналду не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:34
Если судить по набранным очкам, то Хосеп без вариантов, а если же смотреть именно по тренерской работе, то двух испанцев выносим за скобки, и остаются три кандидата, и каждый из них достоин награды! Клопп играл против двух очень крепких команд Ньюкасли и Виллы и победил их. Мойес вообще прыгает выше головы на старте сезона, да, играют молотобойцы не привлекательно, но как говорится, "игра забудется, а результат останется!" и ему этот стартовый запал поможет на дисианции
Ну и конечно же стоит отметить Анге! Полностью поменял стиль шпор, и даже оставшись без главной звезды Тоттенхэма, все равно показывает отличные результаты!!!
BDA8181
BDA8181 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:25
На такое смотреть самим тяжко.
sova147
sova147 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:24
Он будет лучший!!!
протон
протон
вчера в 15:45
Вообще не принижаю работы Мойеса, но с такой игрой и стилем он вряд-ли даже в 10-ку заскочит, кажется, что перебирают очки, смотреть такое разве что болельщик Вест Хэма будет. Определенно награда должна быть не только за количество очков.
Elliada
Elliada
вчера в 15:18
Гвардиола, конечно. Единственный, кто выиграл все матчи.
DXTK
DXTK
вчера в 15:04, ред.
Думаю Постекоглу однозначно. Его Тоттенхэм оставил на старте сезона приятное впечатление, тем более без Кейна........
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 