Стали известны претенденты на звание лучшего тренера августа в АПЛ

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вчера, 14:59

Английская Премьер-Лига опубликовала список кандидатов на получение награды лучшему тренеру прошлого месяца.

В него вошли: («Арсенал»), («Манчестер Сити»), («Ливерпуль»), («Вест Хэм») и («Тоттенхэм»).

Голосование завершится 11 сентября в 12:00 по московскому времени.

Голоса болельщиков будут объединены с голосами группы футбольных экспертов.