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Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА

вчера, 17:43

ФИФА объявила имена претендентов на приз The Best, который вручается лучшему тренеру года.

На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Анге Постекоглу («Селтик»/«Тоттенхэм»), Лучано Спаллетти (экс-тренер «Наполи») и Хави («Барселона»).

Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 10:32
Ну да, здесь ведь нет Семака. Который даже золотой дубль не в состоянии сделать, с лучшим составом в России и с самой длинной и качественной скамейкой.
Справедливый Хам
Справедливый Хам ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:56
Как раз таки наоборот, не смотря на все кадровые перестройки и козни Тебаса Барселона стала чемпионом, во многом благодаря Хави
Mixa_69
Mixa_69 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:40
Главное что сливочных нет в этом списке.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:30
Хави рановато в этот список.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:28
Гвардиола
stromshik
stromshik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:36
Возможно, тебе знакомо творчество Владимира Асмолова. А конкретно - песня "Уходящему в ночь" из альбома 1988 года "Оловянная душа". Сразу вспомнил строки из неё по прочтению твоего комментария:

Господа ушли, уйдут и слуги
И никто не скажет, кто ты был.
Вышло так, что за свои "заслуги"
Ничего-то ты не получил.

И за то не обижайся ты на нас,
Что не знаем: кто ты там и чей.
Так уж повелось на свете издавна,
Что фамилий нет у палачей!

Действительно, где логика? Где же тренер чемпионов мира? Или Месси такой гениальный игрок, что его команде ни тренер ни вратарь не нужны?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:57
А где тренер сборной Аргентины??? Не помню фамилии его ,как и фамилии судей, которые душили соперников аргов
Triem
Triem
сегодня в 05:06
Понятно что тут без вариантов. У Гвардиолы победа в ЛЧ и вообще требл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:26, ред.
Жалко Хави, реально.
За такую игру Барселоны, его кандидатура в числе номинантов - это явный стёб со стороны ФИФА.

А если по сути..., вместо каталонца надо было Артету воткнуть, - ведь реально ЕСТЬ за что.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:15
Думаю, ни у кого не возникнет вопросов, если награду получит Гвардиола! Да, относиться к нему можно по разному, многие говорят, что он работает только в больших топовых клубах, с большими бюджетами и т.д...другие оправдывают его, типо заслужил того, что бы работать только в топах и тратить миллионы на трансферы, но в этом сезоне точно заслужил, кто бы что не говорил
Если бы его небыло в списках, то лично я бы топил за Спаллетти! Привел Наполи к долгожданному триумфу в СерииА, да и в ЛЧ выступили хорошо, и думаю если бы не травма Осимхэна, то и Милан могли бы пройти. А вот Хави и Анге тут явно лишние
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:28
Окровенно говоря и по Хави есть вопросы. Вы тут правы.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:06
Тут больше вопрос по Хави, чем по Постекоглу))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:05
Понятное дело, что лучшим тренером прошлого сезона является обладатель требла - Хосеп Гвардиола. Но что тут вообще делает Хави?)) Вылетели из группы в Лиги Чемпионов УЕФА, потом очередной позор в Лиге Европы. За что вообще?))) Кстати, почему тут не тренера-победителя подставного ЧМ? Месси же суют везде из-за этого чемпионата. Почему тут нет Пиоли, который вышел в полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА с неполным составом Милана? Очень необъективно всё...
протон
протон
вчера в 20:00
Пеп Гвардиола, Хави Эрнандес, Лучано Спалетти, Симоне Индзаги и Эндж Пастекоглу в фильме "Что тут делает Пастекоглу?"
Я думаю, в этом сезоне заслужил Гвардиола. Не знаю, что он должен ещё сделать, если не выиграет.
На второе я бы поставил Лучано, я его сильно уважаю и желаю ему успехов. Индзаги хорош, но третий.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:30
Хави?)) Ему сделали крутой состав со всеми рычагами. Гол машину привезли, Дембеле продлили вылечив полностью, Рафинью вдобавок, вместо "старичков" сплошная золотая молодежь - ДеЙонг, Педри, Гави, Араухо, Бальде, Фати, Кунде и ещё несколько таких. В итоге, игра на отбивание, оверперформенс вратаря, минимум голов, вылеты со всех турниров. Да за такие сезоны предыдущих тренеров застрелил бы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:23
Лысые и плешивые правят миром).
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:19
Симоне Индзаги я думаю заслужил, пускай и не выиграл ничего
Зато проявил тренерскую гибкость и стратегию
pomor45
pomor45
вчера в 19:01
Проблемка, однако. Лучший с каждым годом становится всё хуже и хуже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:58, ред.
Ахаха, Хави, за то, что он дважды подряд вылетел из группы ЛЧ? Так себя дескредитировать выбором, как ФИФА....
Elliada
Elliada
вчера в 18:14
Всё ясно было еще в июне. Гвардиола №1
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:08
Пеп- Number One!! Голосование окончено -занавес!
Mekail
Mekail
вчера в 18:03
Ну или Пеп или второй лысый шарлатан Спал... третьего не дано...:)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:02
Ну тут без вариантов Гвардиола, причем вполне заслуженно. А вот что в этой пятерке делает Хави - загадка. Да, выиграл Ла Лигу, что для такого клуба как Барселона не есть какой-то сенсацией, а вот то, что не смогли выйти из группы в ЛЧ, ещё и с треском провалились в ЛЕ - это уже для Барсы не нормально. И после этого Хави ставят в пятерку лучших...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:50
Вариант здесь один.. Я требую, чтобы награду вручал Йошко.. Хе..
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