Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру года по версии ФИФА

ФИФА объявила имена претендентов на приз The Best, который вручается лучшему тренеру года.
На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Анге Постекоглу («Селтик»/«Тоттенхэм»), Лучано Спаллетти (экс-тренер «Наполи») и Хави («Барселона»).
Я думаю, в этом сезоне заслужил Гвардиола. Не знаю, что он должен ещё сделать, если не выиграет.
На второе я бы поставил Лучано, я его сильно уважаю и желаю ему успехов. Индзаги хорош, но третий.
Я думаю, в этом сезоне заслужил Гвардиола. Не знаю, что он должен ещё сделать, если не выиграет.
На второе я бы поставил Лучано, я его сильно уважаю и желаю ему успехов. Индзаги хорош, но третий.